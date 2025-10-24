En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas La tercera arrestada, L.G., mujer del hombre, fue liberada el jueves por la tarde tras declarar en dependencias policiales al estar al cargo de cinco hijos menores

M.M.J.M. y E.S.M., madre e hijo detenidos en la macrooperación antidroga desarrollada este jueves en distintos puntos de Salamanca han quedado en libertad tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca, en funciones de guardia, según ha podido saber LA GACETA. La operación se saldó en la mañana de este jueves con tres arrestos, dos mujeres y un hombre—madre e hijo y la mujer de este—; y dos investigados tras tres registros domiciliarios en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires.

Durante las entradas practicadas, los agentes de la Policía Nacional hallaron dos armas, una báscula de precisión y unos 25 gramos de cocaína. A los ahora liberados, identificados con las iniciales M.M.J.M. (madre) y E.S.M. (hijo), se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública, mientras que el hijo también está investigado por un delito de robo con violencia.

Ambos han quedado en libertad esta mañana tras prestar declaración ante el juez. La tercera arrestada, L.G., mujer del hombre detenido, fue liberada el mismo jueves por la tarde tras declarar en dependencias policiales al estar al cargo de cinco hijos menores, tal y como publicó este medio.

El operativo, con tres registros domiciliarios, movilizó desde primera hora de la mañana a un amplio contingente de agentes —algunos encapuchados y fuertemente armados—, incluyendo la intervención de la unidad canina especializada en la detección de drogas. La actividad policial se concentró especialmente en las calles Las Vegas y Norte, en Santa Marta, así como en la plaza de Extremadura (Buenos Aires) y la calle Ruiz Zorrilla (Pizarrales).