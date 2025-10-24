Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Béjar a finales del pasado mes de septiembre. TEL

Crece la guerra en Béjar: el actual equipo de Gobierno no descarta llevar a los tribunales al anterior

Afirma que existe un «número significativo» de facturas reparadas por casi un millón de euros. El PP pide incorporar también las reparaciones firmadas en 2022 y 2023 bajo mandato socialista

Béjar

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:15

El PSOE de Béjar anunció ayer la presentación de una moción en el pleno del próximo lunes, 27 de octubre, que se resume en la posibilidad de presentar una denuncia contra el anterior equipo de Gobierno por «la existencia de un número significativo de facturas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 que presentan reparos de legalidad» formulados por el departamento de Intervención municipal».

Así lo indicó el grupo municipal socialista en una nota de prensa para anunciar esa moción, que tiene como objetivo promover que el propio Ayuntamiento lleve al juzgado las facturas reparadas, es decir, sin contrato, existentes tras la gestión de PP y Vox. El escrito habla de ese número «significativo» de facturas que corresponden a «servicios prestados por empresas sin contrato previo, o sin procedimiento de adjudicación válido», explica. Por ello, los socialista instan a los Servicios Económicos a elaborar un informe completo sobre las facturas reparadas en los años 2024 y 2025.

Además, también requirieron a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que den traslado al juzgado y al Ministerio Fiscal de toda la documentación para realizar una investigación de los hechos. La idea es determinar las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales del anterior equipo de Gobierno. Además, preguntado el alcalde, Antonio Cámara, por este asunto, habló ayer de facturas reparadas con o sin contrato con un valor de casi un millón de euros.

Respuesta del exalcalde

Por su parte, el anterior alcalde del PP, Luis Francisco Martín, pidió ayer al PSOE que los técnicos municipales revisen también las facturas reparadas en los años 2022-2023 bajo mandato socialista. «Si son tan transparentes y con tanta legalidad, a los técnicos municipales les da igual hacer un informe de facturas reparadas o pagos sin contrato o pagos con contratos menores reiterados del 2024 y 2025 y añadir los años 2022 y 2023», afirmó ayer Martín.

Además, ha criticado al grupo municipal socialista porque judicializar la vida política no sirve para rebajar el nivel de crispación, como pidió el alcalde en el último pleno. «Tienen que justificar su moción y querer hacer ver lo que no hay con gastos que paga el Ayuntamiento. Es la política socialista del «yo invito, pero pagamos todos»», concluyó.

El detalle

¿Qué es una factura municipal reparada?

Es aquella que presenta irregularidades o defectos detectados por el área de Intervención municipal. Pueden ser errores en los datos, irregularidades en el proceso de contratación o que no se ajuste a la normativa en vigor.

