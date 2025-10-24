Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana La AEMET ha activado para el sábado el aviso amarillo por la posibilidad de que se acumulen 40 litros en 12 horas en la provincia

Ángel Benito Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 09:27

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para este sábado ante la previsión de que se acumulen 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta se extiende al conjunto de la meseta y se activará en la madrugada del viernes al sábado —02:00 horas— y se mantendrá hasta las 17 horas. La presencia de precipitaciones será constante a lo largo de toda esa jornada. Este viernes está previsto que se registren episodios de lluvia sobre todo en la primera hora del día y al filo del mediodía.

Si las previsiones confirman las pocas posibilidades de hacer actividades al aire libre que ya han provocado la suspensión de actividades como el Día del Vecino, las lluvias también vendrán acompañadas de una bajada brusca de temperaturas con el primer episodio de frío polar tras el fin «oficioso» del verano. El domingo se prevé que las mínimas caigan hasta los 6 grados, la mitad de lo que se ha registrado durante esta semana. El descenso será aún más pronunciado el lunes cuando las temperaturas desciendan a los 3 grados, cada vez más cerca del límite de los 0 grados a los que suele acostumbrar la llegada del invierno.

Por contra, el contraste térmico con las máximas será muy drástico. La diferencia entre la temperatura más alta y la más baja será de 10 grados el domingo y de 14 grados durante el lunes