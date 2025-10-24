Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salmantinos se refugian de la lluvia con paraguas en la tarde de este jueves. LAYA

Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana

La AEMET ha activado para el sábado el aviso amarillo por la posibilidad de que se acumulen 40 litros en 12 horas en la provincia

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:27

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para este sábado ante la previsión de que se acumulen 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta se extiende al conjunto de la meseta y se activará en la madrugada del viernes al sábado —02:00 horas— y se mantendrá hasta las 17 horas. La presencia de precipitaciones será constante a lo largo de toda esa jornada. Este viernes está previsto que se registren episodios de lluvia sobre todo en la primera hora del día y al filo del mediodía.

Si las previsiones confirman las pocas posibilidades de hacer actividades al aire libre que ya han provocado la suspensión de actividades como el Día del Vecino, las lluvias también vendrán acompañadas de una bajada brusca de temperaturas con el primer episodio de frío polar tras el fin «oficioso» del verano. El domingo se prevé que las mínimas caigan hasta los 6 grados, la mitad de lo que se ha registrado durante esta semana. El descenso será aún más pronunciado el lunes cuando las temperaturas desciendan a los 3 grados, cada vez más cerca del límite de los 0 grados a los que suele acostumbrar la llegada del invierno.

Por contra, el contraste térmico con las máximas será muy drástico. La diferencia entre la temperatura más alta y la más baja será de 10 grados el domingo y de 14 grados durante el lunes

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  2. 2 Acusan de agresión sexual al sacerdote y corresponsal en Roma, Antonio Pelayo
  3. 3 Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene
  4. 4 Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
  5. 5 En libertad una de las detenidas en la operación antidroga de Salamanca por tener cinco hijos menores a su cargo
  6. 6 Un policía de la «rama de Salamanca», implicado en la trama que blanqueaba 400.000 euros al día de negocios asiáticos
  7. 7 El agricultor reincidente: «No voy a entregar el maíz a este precio»
  8. 8 Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
  9. 9 Jorge Rey, experto en cabañuelas, pone en alerta a Castilla y León por la borrasca Benjamín: «Esperamos su llegada»
  10. 10 Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana

Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana