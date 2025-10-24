Desarticulada una red de falsificación de certificados para obtener residencia en España con sede en Salamanca Los agentes han detenido a dos personas acusadas de presentar en las Oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León certificados falsificados. Su 'modus operandi' consistía en alterar los documentos que emitían las ONG's

Un furgón de la Policía Nacional, en la Gran Vía de Salamanca.

Elena Martín Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 13:12

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han culminado una operación dirigida a esclarecer delitos relacionados con falsedades documentales, tras descubrir la presentación de certificados falsificados en las Oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con el objetivo de obtener la residencia temporal en España.

La investigación comenzó al detectarse documentos alterados que, en su versión original, son emitidos por ONG's y acreditan la realización de cursos de integración social, necesarios para demostrar la integración de los ciudadanos extranjeros en la sociedad española.

En este caso, los detenidos habían falsificado certificados de una ONG a la que nunca solicitaron ayuda, con la intención de justificar la realización de un curso de integración social y obtener así la residencia en España por arraigo social.

Tras verificar la documentación y constatar la falsedad de los mismos, la Policía inició una investigación que permitió identificar, localizar y detener a los implicados por delitos de falsedad documental.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, junto con todo lo instruido durante la investigación.