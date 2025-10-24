Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un joven herido tras la colisión entre dos coches en Villares de la Reina

El suceso ha tenido lugar este viernes al mediodía

Salamanca

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:05

Un joven de unos 25 años ha resultado herido tras una colisión entre dos coches en el kilómetro 336 de la carretera N-630, en la rotonda del estadio Helmántico, en el término municipal de Villares de la Reina.

La llamada informando del accidente se ha producido a las 14:37 horas de este viernes y hasta el lugar ha acudido la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria al herido.

En esa misma rotonda tuvo lugar también un accidente este jueves pasadas las 9:00 de la mañana, también entre dos turismos, resultando herido un hombre de 40 años.

