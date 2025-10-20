Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del accidente en Guijuelo.

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo

El incidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes, 20 de octubre

Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas

El arresto se produjo durante un control policial en una zona de ocio, cuando los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y hallaron varias sustancias estupefacientes que estaban preparadas para la venta

El turismo internacional: de récord en récord en la provincia salmantina

Los visitantes extranjeros no dejan de crecer: Salamanca sella un nuevo hito hasta agosto, según el INE

Los 5 millones de turistas nórdicos, en el radar de Salamanca

El Ayuntamiento iniciará acciones para captar a un viajero que gasta hasta 1.700 euros por visita de promedio

Luis Alberto de Cuenca recogerá el Premio Reina Sofía el 18 de noviembre

El galardón al filólogo se entregará en el Palacio Real con la presencia de la monarca emérita. Es el más prestigioso de poesía en español que convocan Universidad y Patrimonio Nacional . El premiado es uno de los intelectuales más destacados del panorama cultural español

«Trabajar y dar empleo se está convirtiendo en un imposible»

El malestar se extiende entre los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia. Todos ellos advierten con manifestarse si el Gobierno mantiene su plan de cotizaciones para 2026

El 'after' de Sancti Spíritus: un polémico local con sucesivas redadas y un vecindario al límite

Los residentes denuncian peleas y consumo de drogas a plena luz del día: «Vivimos con miedo». El caso más reciente ocurrió este sábado cuando se produjo una acalorada pelea

Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza

Al menos seis operaciones de búsqueda han concluido con éxito este año en la provincia gracias a la coordinación entre Guardia Civil, servicios de emergencias, voluntarios y seres queridos

Un ajedrez viviente con homenaje a los Hombres de Musgo de Béjar

La escuela municipal de la ciudad prepara para primavera una partida viviente gracias a los trajes diseñados por su director, Ricardo Gil Turrión. Las piezas verdes quieren rendir un homenaje a esa leyenda tan bejarana

Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela

El incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 8:00 horas de la mañana de este lunes, 20 de octubre

Salamanca empieza su cuenta atrás para Navidad: comienzan a instalarse las primeras luces en las calles

Los operarios han hecho los primeros repartos en la mañana de este lunes

El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha puesto en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León y su impacto en el turismo, la innovación y la tradición durante la inauguración de esta cita

Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor

La Policía Local puso el aviso en conocimiento de la Guardia Civil, que revisó la localidad sin hallar indicios. El mensaje, similar a otros difundidos en los últimos años en distintas zonas del país, apunta de nuevo a un posible bulo

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre

Subida del maíz y la cebada

Maestras en inmortalizar la historia del pueblo: «Tenemos baúles llenos»

Las hermanas Pilar y Mercedes Corredera de Villoria atesoran una experiencia de casi seis décadas dedicando su tiempo libre a la afición de captar imágenes con momentos, lugares y personas a través de sus cámaras

1 euro invertido, 1,74 devueltos: el beneficio social de apostar por la inclusión

El retorno total en Salamanca es de 1,8 millones al año según según el estudio de Fomento de Empresas de Inserción en Castilla y León (Feclei)

Corchado anuncia un laboratorio de informática forense y CEOE subraya que «el 70% de los ciberataques se producen en pymes»

La Universidad de Salamanca acoge la II edición de 'Proyecto + Ciberseguridad'. La presidenta de la Fundación CEOE alerta que España necesita «más de 40.000 profesionales en ciberseguridad»

Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA

El Salamanca UDS confía en tener toda la documentación en regla entre el martes o el miércoles. Si se supera ese plazo el encuentro frente a la Segoviana se jugará en Las Pistas, tal y como se ha pactado con el Ayuntamiento de Salamanca

Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos

La Policía Nacional les imputa delitos leves de estafa tras comprobar que la entidad no existía. Recogían firmas y solicitaban donativos en la calle y en comercios para una causa inventada

Unionistas rompe un 'maleficio' que ha durado 7 meses y tiene a tiro a otro que ya dura 49 partidos

Los blanquinegros no enlazaban dos choques seguidos desde las jornadas 26 y 27 de la pasada Liga

Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20

El incidente se ha registrado pasadas las 13:30 horas de la mañana de este lunes

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Salamanca: un 'Me gusta' puede salirte muy caro

Tal y como detalla a través de su cuenta de Instagram, estos delincuentes se ganan la confianza de los que caen en la 'trampa' con pagos simbólicos efectuados por Bizum y luego desaparecen con el dinero de sus víctimas

Salamanca apaga el cigarrillo: las multas caen a la mitad

Los expedientes por la Ley antitabaco bajan un 60% desde 2022 y la cuantía de las sanciones se reduce un 50%. Las infracciones graves, por venta o consumo en locales, también disminuyen

El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha puesto en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León y su impacto en el turismo, la innovación y la tradición durante la inauguración de esta cita

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  4. 4 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  5. 5 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  6. 6 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  7. 7 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  8. 8 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  9. 9 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
  10. 10 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre