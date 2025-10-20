Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:40
Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
El incidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes, 20 de octubre
Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
El arresto se produjo durante un control policial en una zona de ocio, cuando los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y hallaron varias sustancias estupefacientes que estaban preparadas para la venta
El turismo internacional: de récord en récord en la provincia salmantina
Los visitantes extranjeros no dejan de crecer: Salamanca sella un nuevo hito hasta agosto, según el INE
Los 5 millones de turistas nórdicos, en el radar de Salamanca
El Ayuntamiento iniciará acciones para captar a un viajero que gasta hasta 1.700 euros por visita de promedio
Luis Alberto de Cuenca recogerá el Premio Reina Sofía el 18 de noviembre
El galardón al filólogo se entregará en el Palacio Real con la presencia de la monarca emérita. Es el más prestigioso de poesía en español que convocan Universidad y Patrimonio Nacional . El premiado es uno de los intelectuales más destacados del panorama cultural español
«Trabajar y dar empleo se está convirtiendo en un imposible»
El malestar se extiende entre los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia. Todos ellos advierten con manifestarse si el Gobierno mantiene su plan de cotizaciones para 2026
El 'after' de Sancti Spíritus: un polémico local con sucesivas redadas y un vecindario al límite
Los residentes denuncian peleas y consumo de drogas a plena luz del día: «Vivimos con miedo». El caso más reciente ocurrió este sábado cuando se produjo una acalorada pelea
Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
Al menos seis operaciones de búsqueda han concluido con éxito este año en la provincia gracias a la coordinación entre Guardia Civil, servicios de emergencias, voluntarios y seres queridos
Un ajedrez viviente con homenaje a los Hombres de Musgo de Béjar
La escuela municipal de la ciudad prepara para primavera una partida viviente gracias a los trajes diseñados por su director, Ricardo Gil Turrión. Las piezas verdes quieren rendir un homenaje a esa leyenda tan bejarana
Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela
El incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 8:00 horas de la mañana de este lunes, 20 de octubre
Salamanca empieza su cuenta atrás para Navidad: comienzan a instalarse las primeras luces en las calles
Los operarios han hecho los primeros repartos en la mañana de este lunes
El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»
La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha puesto en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León y su impacto en el turismo, la innovación y la tradición durante la inauguración de esta cita
Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
La Policía Local puso el aviso en conocimiento de la Guardia Civil, que revisó la localidad sin hallar indicios. El mensaje, similar a otros difundidos en los últimos años en distintas zonas del país, apunta de nuevo a un posible bulo
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
Subida del maíz y la cebada
Maestras en inmortalizar la historia del pueblo: «Tenemos baúles llenos»
Las hermanas Pilar y Mercedes Corredera de Villoria atesoran una experiencia de casi seis décadas dedicando su tiempo libre a la afición de captar imágenes con momentos, lugares y personas a través de sus cámaras
1 euro invertido, 1,74 devueltos: el beneficio social de apostar por la inclusión
El retorno total en Salamanca es de 1,8 millones al año según según el estudio de Fomento de Empresas de Inserción en Castilla y León (Feclei)
Corchado anuncia un laboratorio de informática forense y CEOE subraya que «el 70% de los ciberataques se producen en pymes»
La Universidad de Salamanca acoge la II edición de 'Proyecto + Ciberseguridad'. La presidenta de la Fundación CEOE alerta que España necesita «más de 40.000 profesionales en ciberseguridad»
Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
El Salamanca UDS confía en tener toda la documentación en regla entre el martes o el miércoles. Si se supera ese plazo el encuentro frente a la Segoviana se jugará en Las Pistas, tal y como se ha pactado con el Ayuntamiento de Salamanca
Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
La Policía Nacional les imputa delitos leves de estafa tras comprobar que la entidad no existía. Recogían firmas y solicitaban donativos en la calle y en comercios para una causa inventada
Unionistas rompe un 'maleficio' que ha durado 7 meses y tiene a tiro a otro que ya dura 49 partidos
Los blanquinegros no enlazaban dos choques seguidos desde las jornadas 26 y 27 de la pasada Liga
Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
El incidente se ha registrado pasadas las 13:30 horas de la mañana de este lunes
La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Salamanca: un 'Me gusta' puede salirte muy caro
Tal y como detalla a través de su cuenta de Instagram, estos delincuentes se ganan la confianza de los que caen en la 'trampa' con pagos simbólicos efectuados por Bizum y luego desaparecen con el dinero de sus víctimas
Salamanca apaga el cigarrillo: las multas caen a la mitad
Los expedientes por la Ley antitabaco bajan un 60% desde 2022 y la cuantía de las sanciones se reduce un 50%. Las infracciones graves, por venta o consumo en locales, también disminuyen
