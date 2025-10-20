Los 5 millones de turistas nórdicos, en el radar de Salamanca El Ayuntamiento iniciará acciones para captar a un viajero que gasta hasta 1.700 euros por visita de promedio

Objetivo: captar al turista de los países nórdicos. Esa es una de las próximas metas que se ha marcado la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, que ha puesto el foco en un grupo de visitantes relevante tanto por su volumen como por la época del año en la que viajan a España, ya que muestran preferencia por los meses comprendidos dentro de la denominada temporada baja.

El año pasado fueron más de cinco millones los viajeros procedentes de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia que cruzaron nuestras fronteras, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2020, aunque todavía no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, cuando rozaban los seis millones de turistas. Un pastel del que también quiere participar Salamanca, una ciudad de interior valorada por su patrimonio, cultura y gastronomía.

En esta estrategia se enmarca la reciente reunión mantenida por la directora de Turismo de Salamanca, Ana Hernández, con la Oficina Española de Turismo en Finlandia, así como la promoción de la ciudad en la Feria de Turismo de Helsinki.

Por otro lado, el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística también actuará como trampolín hacia este segmento de potenciales viajeros. Incluye un plan de marketing digital que permitirá segmentar las acciones promocionales, adaptando la publicidad de la capital según el país de origen del público objetivo, la edad o incluso el sexo, difundiendo contenido personalizado a través de las redes sociales.

La captación de este tipo de visitante permitiría desestacionalizar la llegada de turistas a Salamanca, diversificando su presencia a lo largo de todo el año y evitando que los visitantes se concentre en los meses de mayor afluencia, que son los de verano. De este modo, se contribuiría a una mayor estabilidad para los negocios de hostelería y los puestos de trabajo que genera el sector, uno de los motores económicos más importantes de la ciudad.

Según los datos de «Movimientos Turísticos en Fronteras» (Frontur) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta agosto —último mes con información disponible— viajaron a España 3,4 millones de turistas procedentes de los países nórdicos. Los suecos y noruegos son los más asiduos a nuestro país, seguidos de los daneses y los finlandeses.

En el conjunto del año 2024, fueron 5,1 millones los visitantes del norte de Europa los que eligieron España, 200.000 más que en el ejercicio anterior. En los últimos cuatro años se repite la misma pauta: los meses preferidos por los turistas nórdicos son julio principalmente, pero también octubre, que gana peso cada año, además de marzo y abril.

Este tipo de visitante busca en la Península el sol de la zona de Levante, Cataluña y Canarias, aunque cada vez muestra mayor interés por las ciudades de interior, entre ellas Salamanca, junto a Madrid, Toledo o Córdoba.

Los turistas nórdicos son además uno de los grupos con mayor poder adquisitivo medio, que oscila entre 130 y 150 euros diarios, por encima de la media del turista internacional en España, que según Egatur en 2024 se situó en 117 euros.

Debido a que sus viajes suelen ser más largos —superan los nueve días de promedio—, el gasto medio por estancia ronda entre 1.500 euros y 1.700 euros. Además, suelen viajar con seguro, reservar con antelación y destinar una parte significativa de su presupuesto a alojamiento y restauración de calidad.

Solo durante el mes de agosto de este año, el gasto de los turistas nórdicos en España alcanzó los 567,5 millones de euros, y en lo que va de año ya han dejado 5.627 millones, según reflejan los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

