«Trabajar y dar empleo se está convirtiendo en un imposible» El malestar se extiende entre los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia. Todos ellos advierten con manifestarse si el Gobierno mantiene su plan de cotizaciones para 2026

M. B. Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 06:30

Los autónomos y pequeños empresarios de Salamanca estallan contra la propuesta del Gobierno central de subir las cuotas de cotización a partir de 2026. La medida, que supondrá un aumento mensual de entre 11 y más de 206 euros según los tramos, ha desatado un profundo malestar en el comercio local, donde muchos aseguran que ya «no pueden más».

La Asociación de Autónomos de Salamanca y Provincia (AUSAL-CES) ha emitido un duro comunicado en el que manifiesta su «más profundo malestar» ante lo que consideran «una desproporción absoluta».

Su presidente, Jorge Moro, advierte que, si la medida sigue adelante, «nos van a tener de frente: vamos a manifestarnos en contra de esta subida que pone en peligro a nuestras pequeñas y medianas empresas».

«Ya estamos sufriendo una carga fiscal brutal. Cada trimestre nos quita el sueño. Trabajar y dar empleo se está convirtiendo en un imposible, y aun así seguimos adelante con dignidad, pero sin recompensa. ¡Basta ya!», concluye el comunicado.

Fátima Marcos Jiménez, que regenta una frutería en Salamanca, lo dice sin rodeos: «Nos tienen asfixiados totalmente. Ya cuesta pagar lo que estamos pagando como para subirnos aún más. Si la pequeña empresa desaparece, se quedarán las grandes superficies con el mercado».

La comerciante denuncia, además, que las promesas de conciliación laboral son una quimera: «Trabajo desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la tarde. Hablar de conciliación familiar es una utopía».

José Antonio Martín, kiosquero salmantino, coincide: «Es una salvajada. Un autónomo como yo, que a veces no llega a los mil euros al mes, no puede asumir estas subidas. Y si tienes empleados, la cosa se complica aún más».

Por su parte, Antonio Sánchez Torrecilla, zapatero con 47 años de experiencia, confiesa que la situación es ya insostenible: «Si suben más, cierro y me voy para casa. Así de claro. A mí esto me da la vida, pero si no ayudan, cierro. Trescientos euros al año no arreglan nada».

Entre los afectados está Jorge Benito Medina, autónomo salmantino con un negocio familiar de pinturas y barnices, que asegura que la subida «es un golpe más para los que sostienen la economía local».

AUSAL-CES recuerda que las pymes representan el 98% del tejido empresarial español y denuncia que, una vez más, «el Gobierno busca recaudar a costa del esfuerzo de quienes sostienen el país». Reclaman que se retire la propuesta y se abra un diálogo real con el sector.

Jorge Benito, vendedor de pinturas «Siempre somos los mismos los que pagamos el pato. La subida puede llevar a pagar 700 euros. Para quien paga, la máxima es una barbaridad. Lo único que hacen es entorpecer a la pequeña empresa»