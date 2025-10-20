El 'after' de Sancti Spíritus: un polémico local con sucesivas redadas y un vecindario al límite

El polémico 'after' de la Cuesta de Sancti Spíritus se ha convertido en un foco permanente de conflictos, con sucesivas intervenciones policiales y un vecindario al límite cada madrugada que abre sus puertas. En los últimos meses el establecimiento de ocio nocturno ha acumulado redadas, inspecciones y denuncias, mientras los residentes relatan escenas cada vez más alarmantes. Aseguran vivir entre ruidos, peleas, sexo en la vía pública, amenazas y consumo de drogas a plena luz del día. Las operaciones conjuntas de la Policía Nacional y la Policía Local, con rastreo de perros antidroga y cortes de calles incluidos, se han sucedido desde abril, arrojando decenas de registros, detenidos y numerosas actas por tenencia de estupefacientes, armas prohibidas o exceso de aforo. Sin embargo, los vecinos sostienen que la situación no mejora y que cada fin de semana la Cuesta de Sancti Spíritus se transforma en un escenario de inseguridad e insalubridad.

«Vivimos con miedo. Una pesadilla diaria»

«Vivimos con miedo. No se puede ni salir a la calle sin riesgo», cuentan varios damnificados, que ya han formalizado ante el Ayuntamiento una petición formal respaldada por numerosas firmas para exigir el cierre inmediato del local, tal y como publicó este medio en junio. Reclaman medidas contundentes para frenar lo que califican como una «pesadilla diaria» que amenaza la convivencia en pleno centro de Salamanca.

El suceso más reciente tuvo lugar este domingo debido a una acalorada pelea registrada a primera hora de la mañana en el 'after'. Varios testigos alertaron de la presencia de numerosos agentes y vehículos policiales en la zona poco después de las 7:00 horas, en una intervención que llamó la atención de los vecinos y testigos. El aviso se recibió en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León sobre las 7:15 horas de este domingo, cuando una llamada alertó de que en un local de ocio nocturno se estaba produciendo una fuerte discusión que había derivado en una pelea. En cuestión de minutos, varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron hasta el polémico 'after hour', donde también se desplazaron agentes de la Policía Local de Salamanca para colaborar en las labores de control y seguridad. Al lugar de los hechos también acudieron varios efectivos sanitarios de Sacyl para atender a los posibles heridos, aunque por el momento no se ha confirmado el número de personas que necesitaron asistencia ni la gravedad de las lesiones.