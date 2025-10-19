Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, en la Gran Vía. ARCHIVO

Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea

El incidente se ha producido pasadas las 7:00 horas de este domingo, 19 de octubre

E. M.

E. M.

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Gran despliegue policial el que se ha producido en la mañana de este domingo, 19 de octubre, hasta el after ubicado en la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea.

El aviso se recibía en el Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 7:13 horas de este domingo mediante una llamada que alertaba de un altercado derivado de una discusión en el interior del establecimiento. En cuestión de minutos, varios furgones de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local se trasladaban hasta el lugar, acompañados de algunos efectivos sanitarios de Sacyl para atender a posibles heridos.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el estado de las personas implicadas.

Horas antes, en la Gran Vía, tres patrullas de la Policía Nacional, entre ellas dos furgones, interceptaban, tal y como ha podido saber LA GACETA por medio de testigos presenciales, a varios jóvenes por otra discusión.

Efectivos de la Policía Nacional, presentes en la Gran Vía en la madrugada de este domingo. A. G.

