Salamanca empieza su cuenta atrás para Navidad: comienzan a instalarse las primeras luces en las calles Los operarios han hecho los primeros repartos en la mañana de este lunes

Unas luces de Navidad, en el Paseo de la Estación, en la mañana de este lunes.

La Gaceta Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 09:38

Salamanca ya ha empezado su cuenta atrás para Navidad. En la mañana de este lunes, los operarios del Ayuntamiento han comenzado a repartir las luces que decorarán la ciudad a partir del mes de diciembre por el Paseo de la Estación y a instalarlas en la Gran Vía, anticipando la llegada de esta temporada festiva, ansiada por muchos y, sobre todo, por los más pequeños.

A falta de que se confirme la fecha del encendido oficial de las mismas, la cual se conocerá en las próximas semanas, los vecinos y los comerciantes salmantinos ya han podido ser testigos de los primeros movimientos decorativos.