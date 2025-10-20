Salamanca empieza su cuenta atrás para Navidad: comienzan a instalarse las primeras luces en las calles
Los operarios han hecho los primeros repartos en la mañana de este lunes
Salamanca
Lunes, 20 de octubre 2025, 09:38
Salamanca ya ha empezado su cuenta atrás para Navidad. En la mañana de este lunes, los operarios del Ayuntamiento han comenzado a repartir las luces que decorarán la ciudad a partir del mes de diciembre por el Paseo de la Estación y a instalarlas en la Gran Vía, anticipando la llegada de esta temporada festiva, ansiada por muchos y, sobre todo, por los más pequeños.
A falta de que se confirme la fecha del encendido oficial de las mismas, la cual se conocerá en las próximas semanas, los vecinos y los comerciantes salmantinos ya han podido ser testigos de los primeros movimientos decorativos.