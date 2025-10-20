Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Efectos intervenidos por los agentes. POLICÍA NACIONAL

Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos

La Policía Nacional les imputa delitos leves de estafa tras comprobar que la entidad no existía. Recogían firmas y solicitaban donativos en la calle y en comercios para una causa inventada

M. C.

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:16

Comenta

Fingían recaudar fondos para una causa solidaria, pero detrás no había ninguna asociación ni proyecto real. La Policía Nacional ha identificado en Salamanca a los dos jóvenes que se dedicaban a pedir dinero en la calle y en distintos establecimientos asegurando que era para ayudar a niños sordos y discapacitados. Ambos han sido imputados por un delito leve de estafa tras reconocer que la entidad por la que pedían donativos no existía.

Los agentes de la Policía Nacional han procedido a la identificación de los dos jóvenes en la vía pública, así como a la imputación de los mismos por delitos leves de estafa. El motivo no es otro que ambos se encontraban solicitando a los viandantes recursos económicos para una asociación de niños discapacitados y sordomudos.

Para ello solicitaban la firma de los transeúntes y una vez que conseguían su atención les pedían dinero para una asociación inexistente. En ocasiones entraban en distintos establecimientos para solicitar la firma y dinero de las personas que se encontraban en los mismos.

Estos individuos ya habían realizado este tipo de hechos en días previos toda vez que se habían recibido llamadas alertando de los mismos.

Tras ser ambos plenamente identificados y reconocer que efectivamente dicha asociación no existía y que se trataba de un engaño con el que conseguir dinero, se procedió por parte de los funcionarios actuantes a la tramitación de las diligencias oportunas.

Asimismo, se procedió a la intervención de las carpetas portafirmas, los documentos en los que se indicaban que las ayudas eran para una asociación de niños discapacitados y sordomudos y los billetes y los billetes y monedas que los mismos portaban. De todo lo actuado se dio oportuna cuenta a la autoridad judicial.

