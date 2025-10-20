Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela El incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 8:00 horas de la mañana de este lunes, 20 de octubre

Una ambulancia y dos patrullas de la Policía Nacional, en el centro de Salamanca.

Elena Martín Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 08:20

Un joven de 29 años ha resultado herido en la mañana de este lunes, 20 de octubre, tras colisionar un coche y un patinete eléctrico a la altura del número 20 de la calle Correhuela.

El incidente se ha producido a las 8:04 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, que recibió el aviso del suceso por medio de una llamada en la que se precisaba de atención sanitaria para el conductor del patinete.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, así como personal sanitario de Emergencias Sanitarias, que ha atendido al herido in situ. Por el momento, se desconoce si ha precisado de traslado al Hospital.