La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Salamanca: un 'Me gusta' puede salirte muy caro

Tal y como detalla a través de su cuenta de Instagram, estos delincuentes se ganan la confianza de los que caen en la 'trampa' con pagos simbólicos efectuados por Bizum y luego desaparecen con el dinero de sus víctimas

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:25

La Guardia Civil de Salamanca ha lanzado una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que se está extendiendo en la provincia, denominada 'Me gusta'. Este engaño consiste en contactar con las víctimas para ofrecerles supuestos trabajos relacionados con redes sociales, como dar 'Me gusta' o seguir a cuentas.

Para ganarse la confianza, los estafadores realizan incluso pequeños pagos simbólicos a través de Bizum. Sin embargo, una vez que la víctima confía en ellos, solicitan inversiones mayores de dinero y desaparecen con los fondos, dejando a la persona afectada sin posibilidad de recuperarlos.

Desde la Guardia Civil, recuerdan que las ofertas que prometen ingresos rápidos o fáciles suelen ser sospechosas y recomiendan no facilitar datos personales ni financieros a desconocidos. En caso de ser víctima de este tipo de estafa, se insta a denunciar de inmediato.

El cuerpo de seguridad pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 062, operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para recibir denuncias y consultas relacionadas con este tipo de delitos.

La Guardia Civil hace un llamado a la precaución y a la información preventiva, recordando que la prudencia y la verificación de las ofertas laborales son las mejores herramientas para evitar ser estafado.

