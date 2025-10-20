Salamanca apaga el cigarrillo: las multas caen a la mitad Los expedientes por la Ley antitabaco bajan un 60% desde 2022 y la cuantía de las sanciones se reduce un 50%. Las infracciones graves, por venta o consumo en locales, también disminuyen

Belén Hernández Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El número y el importe de las sanciones impuestas por incumplir la Ley Antitabaco han experimentado un acusado descenso en los últimos años. Según los datos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en el año 2024 se tramitaron 11 expedientes sancionadores, frente a los 27 registrados en 2022, lo que supone una caída del 59%.

La cuantía total de las multas impuestas también se ha reducido de manera significativa: de 9.256 euros en 2022 a 4.753 euros en 2024, casi la mitad. Este retroceso en las sanciones refleja tanto una menor detección de incumplimientos como, según fuentes del área de Sanidad, un mayor grado de cumplimiento de la normativa en espacios públicos y establecimientos hosteleros.

En el último ejercicio, casi la mitad de las sanciones correspondió a infracciones leves (cinco expedientes por fumar en lugares prohibidos u otras faltas menores), con multas que sumaron 150 euros. Las seis restantes, clasificadas como graves —por permitir fumar, vender tabaco a menores o realizar publicidad prohibida—, ascendieron a 4.603 euros. El contraste con los años previos es notable. En 2020, a pesar de que se impusieron restricciones de actividad por la pandemia de la covid-19, se registraron 21 sanciones que sumaron 17.871 euros, impulsadas por tres infracciones graves que concentraron el 90% del importe total. Desde entonces, la tendencia ha sido descendente, con 25 expedientes en 2023 y 11 en 2024, lo que consolida una reducción sostenida tanto en número como en cuantía.

Evolución de infracciones graves

El análisis por tipología muestra que las infracciones graves —las más relevantes por su repercusión económica— también siguen una línea descendente. De 11 casos en 2022 y 2023 se ha pasado a seis en 2024, una reducción del 45%. En cambio, las infracciones leves muestran oscilaciones más marcadas: de 16 en 2022 se pasó a 14 en 2023 y a solo cinco el pasado año.

Esta tendencia sugiere que la aplicación de la Ley Antitabaco se ha estabilizado, con menos comportamientos sancionables y sanciones de menor importe medio. En 2020, cada expediente representaba de media 850 euros, mientras que en 2024 esa cifra se situó en torno a 430 euros, lo que refleja un escenario con infracciones menos graves y, previsiblemente, una mayor concienciación social respecto al cumplimiento de la normativa.

En conjunto, el balance de los últimos cinco años confirma una reducción progresiva de las conductas sancionables y un avance en el cumplimiento de la legislación antitabaco, tanto en la vía pública como en los locales de hostelería y ocio.

Casi medio centenar de inspecciones al año

A pesar del descenso de las sanciones en los últimos años, los inspectores de la Junta de Castilla y León han mantenido su actividad de forma constante para el control de los establecimientos. Según fuentes de la Administración regional, en 2024 se llevaron a cabo 47 inspecciones en Salamanca, una menos que en el ejercicio anterior y dos menos que en 2022. En el año de la pandemia se efectuaron 32 controles de este tipo, que en 2021 subieron a 43.

Más restricciones a la vista para fumar

La Ley Antitabaco está más cerca de convertirse en realidad tras aprobarse este pasado mes de septiembre el anteproyecto de reforma por el Consejo de Ministros. Aunque su posible entrada en vigor no está asegurada aún, lo cierto es que algunas de las medidas que trae consigo han conseguido despertar todo tipo de opiniones. Las prohibiciones más relevantes son la de no fumar ni vapear en terrazas y la del consumo de tabaco entre menores —hay que destacar que hasta ahora solo se impedía la venta del producto, no fumar—.

Piscinas y marquesinas, también sin humo

Las terrazas no son el único espacio público donde se prohibirá fumar si sale adelante la nueva Ley Antitabaco, ya que la prohibición se extenderá a otros lugares público como son las piscinas o marquesinas, aunque en la ciudad de Salamanca estas últimas ya están consideradas como espacios libres de humo desde principios de este año. Además, se impone un perímetro de seguridad en centros sanitarios y educativos, donde no se podrá fumar a menos de 15 metros de distancia.