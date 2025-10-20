Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre Subida del maíz y la cebada

Isabel Alonso Lunes, 20 de octubre 2025, 11:02 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha comenzado la semana subiendo 1 euro el precio de la cebada y también el del maíz, a pesar de la oposición del sector comprador, para quien se acertó el pasado lunes con la primera cotización de la campaña. «Nos quedamos para atrás con el precio del maíz porque en los puertos vale más», han asegurado los productores.

Los agricultores han pedido subir la cebada aludiendo a la mayor demanda que hay en el mercado y han solicitado hasta 5 y 7 euros más para el maíz, aunque el presidente finalmente lo ha dejado en 1. Al otro lado de la mesa, los compradores han hablado de un mercado «estable», a pesar de la abundante oferta que hay en este momento en el mercado, sobre todo de trigo. Este es el motivo que les ha llevado a pedir una bajada de 2 euros que el presidente no ha tenido en cuenta.

Los acuerdos en la mesa han llegado con la paja y el girasol, que repiten una semana más.

Mucho más tranquilo ha vuelto a ser el debate delovino, con una nueva repetición para lechazos y corderos aprobada por unanimidad. Aún así, los compradores han advertido de que el precio de los lechazos «se mantendrá hasta los Santos» y que después podría empezar a bajar.

En cuanto al vacuno de carne, la mesa ha acabado con una nueva repetición para añojos y terneros, aunque los ganaderos han seguido denunciando el «problema» que existe con el desfase que arrastra la tablilla de cotizaciones. «Estamos 20 céntimos por debajo del mercado», han continuado protestando los productores, que solicitarán la reunión de la Comisión Gestora de la Lonja para buscar una solución y poder regularizar los precios.

Y repetición también para los terneros de vida, donde los ganaderos han seguido los mismos pasos que sus compañeros en el debate de la carne y han protestado por lo baja que está la tablilla. «Es una semana de estabilidad y de repetir los precios ¿pero qué hacemos con el desfase que tenemos?», han preguntado al presidente. Esta situación ha llevado a cuatro de los seis ganaderos a pedir una subida de 10 céntimos, frente a la repetición de precios del resto de vocales.

En lo que sí han coincidido ganaderos y compradores es en la «incertidumbre» que hay en el mercado por los brotes de dermatosis en Cataluña y la decisión de Francia de parar las exportaciones.

Finalmente, en el porcino ibérico se ha aprobado una repetición para los cerdos de cebo y de cebo de campo, aunque cuatro de los seis ganaderos han solicitado un incremento de 2 céntimos, que la presidenta no ha tenido en cuenta.