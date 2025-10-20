Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20 El incidente se ha registrado pasadas las 13:30 horas de la mañana de este lunes

Elena Martín Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 13:40

Una colisión por alcance entre dos turismos registrada a las 13:31 horas de la mañana de este lunes, 20 de octubre, en la rotonda de la SA-20, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada, se ha saldado con una mujer y un menor heridos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, la afectada ha precisado de atención sanitaria por un fuerte dolor cervical debido al impacto.

La Policía Local de Carbajosa de la Sagrada y la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca han sido avisadas para gestionar la circulación y las diligencias pertinentes.