El turismo internacional:de récord en récord en la provincia salmantina

La ciudad del Tormes se reafirma como un destino cada vez más atractivo para los turistas extranjeros. Los datos más recientes de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros: Salamanca ha pulverizado un nuevo máximo histórico en la llegada de viajeros internacionales, afianzando una trayectoria de crecimiento imparable y robusta en el sector.

En el acumulado de enero a agosto de 2025, Salamanca ha registrado la mayor cifra de turistas foráneos de toda su historia con 258.198. Este hito no es menor, pues supera con creces no solo los registros del año pasado, cuando se anotó el récord anual absoluto de viajeros internacionales (342.170 en todo 2024), sino también el periodo de referencia pre-pandemia de 2019, que hasta hace poco representaba el techo histórico de la ciudad y el punto álgido de la actividad.

El imparable aumento del viajero extranjero es un catalizador para el motor económico y la expansión del sector en Salamanca. La ciudad está demostrando una capacidad de atracción muy notable con meses puntuales, como agosto de este año, que han marcado cifras récord individuales, con 50.471 visitantes internacionales. Agosto pulverizó así el récord de mayor de turistas de fuera de España que llegaron a la provincia salmantina registrado un mes antes. En total, el número de viajeros internacionales en los ocho primeros meses ya ha superado los 258.198, la cifra más alta jamás registrada para este periodo.

Este auge no solo se refleja en la llegada de turistas, sino también en las pernoctaciones internacionales, que igualmente marcan un nuevo máximo histórico, superando las 371.224 noches en el acumulado hasta agosto.

La solidez de Salamanca como referente mundial del turismo cultural y, de forma crucial, como epicentro de la enseñanza del español, garantiza que el crecimiento del turismo extranjero, pese a las coyunturas económicas globales, se mantenga por la senda de los récords en el cierre de este ejercicio.

