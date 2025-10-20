Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor La Policía Local puso el aviso en conocimiento de la Guardia Civil, que revisó la localidad sin hallar indicios. El mensaje, similar a otros difundidos en los últimos años en distintas zonas del país, apunta de nuevo a un posible bulo

Un mensaje difundido por redes sociales y grupos vecinales de Villamayor ha generado este fin de semana gran inquietud entre los vecinos al alertar sobre una supuesta «furgoneta blanca Mercedes con la matrícula tapada» y «dos personas con mascarillas intentando coger niños». El contenido, similar al de otros avisos aparecidos en distintas zonas de España en los últimos años, no ha podido ser confirmado, informan fuentes policiales, que señalan que todo apunta a un aviso infundado sin base real por el momento.

Las fuentes consultadas por LA GACETA explican que el aviso fue comunicado a la Policía Local de Villamayor, que a su vez lo trasladó a la Guardia Civil. Una patrulla se desplazó este fin de semana hasta el municipio para realizar comprobaciones, pero no localizó ningún vehículo con las características descritas ni recibió denuncias relacionadas con intentos de sustracción o comportamientos sospechosos.

Incluso algunos vecinos han llegado a afirmar en redes sociales que se habían producido detenciones relacionadas con los hechos, algo que también ha sido desmentido por las fuentes policiales consultadas por este diario.

El mensaje, que hacía referencia a una furgoneta blanca con la matrícula tapada, se ha compartido en las últimas horas días en varios grupos vecinales, especialmente entre familias con niños pequeños, con la consiguiente alarma. Sin embargo, tras la inspección en la zona, no se hallaron indicios de delito ni constan denuncias en relación con ningún hecho concreto.

Un episodio similar se vivió en el año 2016, cuando un mensaje de WhatsApp que alertaba de un supuesto intento de secuestro de una niña en Santa Marta generó gran alarma entre los padres. Aquel aviso aseguraba que dos hombres habían intentado introducir a una menor en una furgoneta, y se difundió con rapidez por redes sociales y grupos vecinales, llegando incluso a colegios y guarderías.

El mensaje, que se propagó como la espuma circulando de grupo en grupo por el servicio de mensajería móvil, indicaba que dos individuos -cuya fotografía se adjuntaba- intentaron el miércoles raptar a una menor en un parque de Santa Marta introduciéndola en una furgoneta azul. El engaño señala también que esta pareja ya habría tratado horas antes de llevarse a niños de Villamayor y Béjar, y que la Policía había dado aviso a los colegios para que los profesores permanecieran vigilantes.

La comprobó entonces que los hechos no se correspondían con lo relatado y que el mensaje había amplificado una versión errónea. La investigación apuntó a que la madre de la menor había compartido lo ocurrido en redes antes de comunicarlo a las autoridades, lo que contribuyó a la propagación del rumor.

El caso llevó al Instituto Armado a recordar que la difusión de mensajes falsos o no contrastados puede causar alarma social e incluso acarrear responsabilidades penales, ya que el Código Penal castiga con hasta un año de prisión a quien simule una situación de peligro que movilice a los servicios de emergencia.