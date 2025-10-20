Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas El arresto se produjo durante un control policial en una zona de ocio, cuando los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y hallaron varias sustancias estupefacientes que estaban preparadas para la venta

Elena Martín Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 11:56 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito contra la salud pública, tras ser intervenido con varios envoltorios de cocaína, MDMA y marihuana preparados para la venta.

Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado, en el marco de un dispositivo de control establecido por los agentes para combatir el consumo y el menudeo de drogas en zonas de ocio de la ciudad. Sobre la 1:30 horas, los policías solicitaron a un taxi que se detuviera para identificar a sus ocupantes.

Durante la inspección se identificó a los tres jóvenes que viajaban en el vehículo y se halló que uno de ellos portaba en la mano un envoltorio de papel transparente con seis dosis de cocaína y MDMA. Además, se descubrió oculto entre sus ropas un trozo de marihuana envuelto en plástico transparente.

El detenido también llevaba 60,20 euros en billetes y monedas, presumiblemente procedentes de la venta de drogas.

Tras la intervención, el joven fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Una vez completados los trámites, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que asumió el caso.