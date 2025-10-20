El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico» La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha puesto en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León y su impacto en el turismo, la innovación y la tradición durante la inauguración de esta cita

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos; el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, y el cocinero David Monaguillo, en la apertura del congreso.

La Gaceta Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Salamanca se ha convertido nuevamente en escenario gastronómico de referencia con la celebración del II Congreso Gastronómico de LA GACETA, que se celebrará a lo largo de este lunes, 20 de octubre, y de este martes, día 21, en el Hotel Abba Fonseca. Bajo el lema 'Castilla y León, los sabores que nos unen', esta cita busca consolidarse como un espacio de encuentro para dialogar sobre productos, tradiciones, innovación y experiencias que convierten a la gastronomía en un motor cultural, turístico y económico de la Comunidad.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha destacado durante la inauguración la riqueza de la gastronomía regional. «El nombre del Congreso lo dice todo. Tenemos un inventario de más de 12.000 recetas tradicionales y 250 alimentos catalogados, de los cuales, más de 100 cuentan con denominación de origen o marca de garantía», ha subrayado.

Sancho también ha resaltado la importancia de combinar tradición e innovación. «Esta fusión está atrayendo cada vez más interés, vinculando productos locales con nuevas recetas y contribuyendo al crecimiento del turismo gastronómico en la región», ha afirmado. Según la viceconsejera, Castilla y León cuenta con nueve rutas del vino, 17 denominaciones de origen y numerosos museos y bodegas visitables, lo cual ha impulsado un incremento del enoturismo del 28% en el último año.

La gastronomía, ha añadido, no solo dinamiza las ciudades, sino también el medio rural, gracias a la cadena de valor que engloba productores, cocineros y todo el sector hostelero. «En Castilla y León, hay más de 6.000 restaurantes, con más de medio millón de plazas, incluyendo 20 con estrellas Michelin y 13 restaurantes Big Urman. Todo ello hace que nuestra gastronomía sea un revulsivo turístico y cultural fundamental», ha destacado.

El congreso, patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa, y con la colaboración de numerosas instituciones y empresas del sector, combinará durante estos dos días la reflexión con la práctica, a través de degustaciones, catas y demostraciones culinarias.