Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos; el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, y el cocinero David Monaguillo, en la apertura del congreso. ALMEIDA

El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha puesto en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León y su impacto en el turismo, la innovación y la tradición durante la inauguración de esta cita

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

Salamanca se ha convertido nuevamente en escenario gastronómico de referencia con la celebración del II Congreso Gastronómico de LA GACETA, que se celebrará a lo largo de este lunes, 20 de octubre, y de este martes, día 21, en el Hotel Abba Fonseca. Bajo el lema 'Castilla y León, los sabores que nos unen', esta cita busca consolidarse como un espacio de encuentro para dialogar sobre productos, tradiciones, innovación y experiencias que convierten a la gastronomía en un motor cultural, turístico y económico de la Comunidad.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha destacado durante la inauguración la riqueza de la gastronomía regional. «El nombre del Congreso lo dice todo. Tenemos un inventario de más de 12.000 recetas tradicionales y 250 alimentos catalogados, de los cuales, más de 100 cuentan con denominación de origen o marca de garantía», ha subrayado.

Sancho también ha resaltado la importancia de combinar tradición e innovación. «Esta fusión está atrayendo cada vez más interés, vinculando productos locales con nuevas recetas y contribuyendo al crecimiento del turismo gastronómico en la región», ha afirmado. Según la viceconsejera, Castilla y León cuenta con nueve rutas del vino, 17 denominaciones de origen y numerosos museos y bodegas visitables, lo cual ha impulsado un incremento del enoturismo del 28% en el último año.

La gastronomía, ha añadido, no solo dinamiza las ciudades, sino también el medio rural, gracias a la cadena de valor que engloba productores, cocineros y todo el sector hostelero. «En Castilla y León, hay más de 6.000 restaurantes, con más de medio millón de plazas, incluyendo 20 con estrellas Michelin y 13 restaurantes Big Urman. Todo ello hace que nuestra gastronomía sea un revulsivo turístico y cultural fundamental», ha destacado.

El congreso, patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa, y con la colaboración de numerosas instituciones y empresas del sector, combinará durante estos dos días la reflexión con la práctica, a través de degustaciones, catas y demostraciones culinarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  4. 4 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  5. 5 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  6. 6 El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
  7. 7 Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre
  9. 9 «He superado el cáncer tres veces y siempre he luchado»
  10. 10 El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»

El Hotel Abba Fonseca acoge el II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «Nuestra gastronomía es un motor cultural y turístico»