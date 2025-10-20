Unionistas rompe un 'maleficio' que ha durado 7 meses y tiene a tiro a otro que ya dura 49 partidos Los blanquinegros no enlazaban dos choques seguidos desde las jornadas 26 y 27 de la pasada Liga

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 13:28

El gran triunfo cosechado por Unionistas en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife -el segundo de mayor entidad, con sus casi 23.000 butacas, donde ha sumado los tres puntos tras el de Riazor- ha roto un maleficio que ya duraba siete meses. Desde las jornadas 26 y 27 de la pasada Liga los blanquinegros no sumaban dos partidos seguidos con victoria. Fue la única vez en todo el curso anterior que se logró, lastrado por los problemas para ganar choques a domicilio. Si el primer triunfo foráneo este curso ha llegado en la jornada octava, el anterior no se consiguió hasta la 36.

A partir de ahí, la plantilla de Mario Simón -que ya enlaza 188 minutos sin encajar un solo tanto, el tramo más largo de lo que va de competición- tiene este domingo frente al CD Lugo (16:00 horas) la posibilidad de igualar una racha de tres triunfos seguidos que no se consigue desde hace 17 meses, en concreto desde la jornadas 34 a 36 de la campaña 2023/24 con Dani Ponz al frente. En esa ocasión se lograron triunfos por 4-0 ante el Sabadell, por 1-2 frente al Teruel y por 1-0 contra el filial de la Real Sociedad B. Desde entonces han pasado 49 partidos de Liga sin que se haya producido una racha igual.