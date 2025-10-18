Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)

Jaime García Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Después de firmar la segunda victoria del curso, Unionistas tenía la difícil tarea de extender las buenas sensaciones en casa del mejor equipo de la categoría, el Tenerife. Sobre el papel, los de Mario Simón se presentaban sin haber puntuado como visitante, mientras que los tinerfeños habían vencido en sus tres anteriores compromisos en el Heliodoro Rodríguez López. No había mucho que hacer, podría pensar alguno. Sin embargo, 322 aficionados salmantinos hicieron sus maletas para no dejar sólo a los suyos, y los jugadores del conjunto les devolverían éste aliento con buen fútbol. Desde la caseta, Mario Simón optó por no modificar demasiado el once que tan buenas alegrías había dado contra el Mérida el último día. Y, Olmedo, sancionado en dicho partido, sustituyó a Encuentra en el lateral diestro. Con el balón en juego, el fútbol recordó el porqué es tan increíble y por qué no hay vencedores antes de poner el balón a rodar. A los 4 minutos de juego, Unionistas fue el primero en pisar el área del Tenerife a través de Pere Marco. El delantero culminó con un disparo repelido por la zaga local un centro desde la izquierda de Prada. Un primer aviso que hizo creer a los de Mario Simón.

El cronómetro fue consumiendo sus minutos, y Unionistas seguía muy bien plantado ante un conjunto tinerfeño irreconocible, nadie podía pensar que estaba enfrente el mejor equipo de toda la Primera Federación. Bien es cierto que el Tenerife también hacía alto de presencia, pero muy levemente. Un centro desde la izquierda terminó en las manos de Unai Marino en lo que fue la primera llegada del Tenerife, llegados al minuto 15 de juego. Un avistamiento al que respondió rápidamente Unionistas por medio de Álvaro Gómez con un disparo por alto. Sólo un minuto después, llegó el primer gran susto. Pere Marco perforó la red, sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego del delantero. Los blanquinegros seguían comandando y querían aprovechar los compases de dudas en el cuadro local. Unionistas seguía a su película e intentó abrir el marcador por medio de Abde y Pere Marco, ambos hicieron emplearse al máximo al meta local, pero sin lograr el premio del gol.

Hasta que, a seis minutos para el final del primer acto, Pere Marco desató la locura en la grada de Unionistas para hacer soñar a los 322 aficionados charros. Un magnífico balón de Álvaro Gómez desde la derecha encontró el cabezazo del 'tiburón' del gol, y Unionistas asestó el primer zarpazo. Contra todo pronóstico, el Tenerife, líder invicto, se veía por debajo en el marcador contra los salmantinos. Los buenos minutos de los pupilos de Mario Simón se traducían en una gran alegría, y los aficionados tenían derecho a soñar muy alto. Con esa mínima ventaja, Unionistas puso rumbo al túnel de vestuario con poco que cambiar, ya que había sido superior al líder de la competición, el Tenerife.

Con el regreso al verde, Cervera movió el banquillo tinerfeño e introdujo tres nombres. Y, a los pocos minutos, los cambios empezaron a surtir efecto. En ese momento, Unai Marino empezó su partido, tras un primer tiempo tranquilo, y puso el candado en su portería. Los charros salieron vivos del arreón inicial gracias a un abanico de paradas del guardameta, y ello empezó a poner nervioso al Tenerife. Y, cuando el partido iba cogiendo color de empate, Encuentra hizo saltar por los aires el Heliodoro Rodríguez López. El lateral se vistió de delantero para superar a Dani con un disparo abajo inapelable a 10 minutos para el final. La renta de dos goles no la dejaría escapar Unionistas, y los blanquinegros lograron la gran hazaña de ser el primer equipo en vencer al Tenerife. Unionistas no entiende de favoritos y así lo demostró asaltando el Heliodoro Rodríguez López. Además, segundo día que los charros son serios atrás y segunda portería a cero de la temporada.