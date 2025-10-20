Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo El incidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes, 20 de octubre

Elena Martín Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 15:18

Tres personas de unos 30 años han resultado heridas en el mediodía de este lunes, 20 de octubre, tras salirse un coche de la carretera en el kilómetro 2 de la SA-212, a la altura del término municipal de Guijuelo.

El suceso se ha producido a las 15:06 horas, momento en el que se recibió el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León. En él, debido a que del vehículo salía una gran cantidad de humo, se solicitaba la presencia de los Bomberos de la Diputación de Salamanca para controlar la situación.

Hasta el lugar, también se han desplazado efectivos de la Policía Local de Guijuelo, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias, que han atendido in situ a los heridos. Por el momento, se desconoce si han precisado de traslado al Hospital.