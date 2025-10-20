Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del coche volcado en Guijuelo.

Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo

El incidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes, 20 de octubre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:18

Comenta

Tres personas de unos 30 años han resultado heridas en el mediodía de este lunes, 20 de octubre, tras salirse un coche de la carretera en el kilómetro 2 de la SA-212, a la altura del término municipal de Guijuelo.

El suceso se ha producido a las 15:06 horas, momento en el que se recibió el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León. En él, debido a que del vehículo salía una gran cantidad de humo, se solicitaba la presencia de los Bomberos de la Diputación de Salamanca para controlar la situación.

Hasta el lugar, también se han desplazado efectivos de la Policía Local de Guijuelo, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias, que han atendido in situ a los heridos. Por el momento, se desconoce si han precisado de traslado al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  3. 3 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  4. 4 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  5. 5 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  6. 6 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  8. 8 El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
  9. 9 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo

Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo