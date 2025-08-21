Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del accidente entre un patinete y un coche que se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves, 21 de agosto. E. M.

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 21 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:51

Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes

El afectado, de unos 20 años, ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios

La calidad del aire encierra a los enfermos de EPOC: «No podemos ni abrir la ventana»

Luis Miguel Fidalgo representa a los pacientes de Castilla y León, 'castigados' por la nube que han generado los incendios en la Comunidad

Nueva excavación en el Cerro de San Vicente para exponer al público hallazgos aún enterrados

Comienzan los trabajos para exhibir más cabañas de la Edad de Hierro y las trincheras napoleónica

De acusar a Daniel Sancho a defender un robo tras la 'rave' de Salvatierra

El abogado Juan Gonzalo Ospina ha asistido a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado en Tailandia por el chef español. Ahora defiende a dos suizos por un asalto con fuerza en Béjar

Las custodias compartidas casi se han triplicado en 10 años: ya es el divorcio más habitual

En 2015, solo se optaba por esta fórmula en uno de cada cuatro casos y hoy son más de la mitad

Dos mujeres heridas en dos accidentes en la glorieta de La Flecha y en Carbajosa

Las personas que han sufrido daños tienen 25 y 31 años

Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos

La mujer ha sido arrestada como supuesta autora de un delito contra la autoridad en el edificio ubicado en el paseo de Canalejas

«Hay buenas expectativas, llegaremos a los 900.000 kilos y con unas calidades excelentes»

La vendimia comienza a dar sus primeros pasos. Una explotación de la DO Arribes ha comenzado ya a recoger la uva de esta campaña 2025, mientras que, en la DOP Sierra de Salamanca, barajan la próxima semana como fecha para poder iniciar la recogida de la uva

La obra del nuevo colector desbloqueará la construcción de 150 nuevas viviendas

La inversión prevista en la urbanización Ciudad Jardín de Doñinos supera los 100.000 euros. El plazo de ejecución se ha pautado en cuatro meses y se espera que esté listo a final de año

Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto

Los tres ediles del PSOE han votado a favor de la moción mientras que las representantes del PP votaron en contra

El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa

La Junta de Castilla y León ha concedido 300.000 euros al proyecto de Carlos Bustamante, el cual desarrollará, al menos durante un año, en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, centro mixto del CSIC y la USAL

El incendio de Candelario, en nivel 1, está «controlado», pero siguen los trabajos de vigilancia y refresco

«La situación está estabilizada y bajo control», ha informado el Ayuntamiento. Aún así, solicita estar en alerta ante posibles reproducciones, dado que el terreno sigue «muy caliente y podrían generarse nuevos focos en zonas colindantes»

La 'rave' de Salvatierra se salda con 8.000 asistentes, 337 denuncias y seis detenidos

La Guardia Civil destaca que no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público

Controlado el incendio de El Payo

Las llamas han sido 'extinguidas' a las 13:00 horas de este jueves, 21 de agosto

Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este jueves un listado con los lugares que puede solicitar las ayudas

La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con fuerza en un coche en Salamanca

Fracturó el cristal de la ventanilla para acceder al interior del mismo y sustraer varios efectos

Más nivel, competiciones y fiesta en la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo

El Apartado de la Vaca da el paso a concurso en una edición con más relevancia en el panorama nacional, exhibición del Campeón de 2024 de Doma Vaquera, y sesiones de dj

Fecha y hora confirmadas para el debut del Salamanca UDS en Liga

El equipo de Jorge García se medirá en la primera jornada a domicilio al Bergantiños

Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios

En su lugar, este domingo se hará el pasacalles teatral 'Traveler's'

Unionistas lanza 'UnioBaby' para sumar a la causa a los recién nacidos

El club regalará el carnet de socio a los bebés nacidos durante la temporada

Salamanca y León repiten como sedes en la mayor oferta de MIR

Sanidad rectifica y mantiene finalmente a la la capital leonesa como lugar del examen. La fecha será el 24 de enero para acceder a las 12.366 plazas de Formación Especializada. Salamanca aumentará su oferta con 93 plazas para el Hospital y 18 para Familia

Podemos Salamanca exige explicaciones a la Junta por la gestión de los incendios con una concentración en la Plaza Mayor

La formación morada ha reclamado más medios preventivos y responsabilidades políticas

