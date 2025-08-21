Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 21 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 21 de agosto 2025, 21:51
Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
El afectado, de unos 20 años, ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios
La calidad del aire encierra a los enfermos de EPOC: «No podemos ni abrir la ventana»
Luis Miguel Fidalgo representa a los pacientes de Castilla y León, 'castigados' por la nube que han generado los incendios en la Comunidad
Nueva excavación en el Cerro de San Vicente para exponer al público hallazgos aún enterrados
Comienzan los trabajos para exhibir más cabañas de la Edad de Hierro y las trincheras napoleónica
De acusar a Daniel Sancho a defender un robo tras la 'rave' de Salvatierra
El abogado Juan Gonzalo Ospina ha asistido a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado en Tailandia por el chef español. Ahora defiende a dos suizos por un asalto con fuerza en Béjar
Las custodias compartidas casi se han triplicado en 10 años: ya es el divorcio más habitual
En 2015, solo se optaba por esta fórmula en uno de cada cuatro casos y hoy son más de la mitad
Dos mujeres heridas en dos accidentes en la glorieta de La Flecha y en Carbajosa
Las personas que han sufrido daños tienen 25 y 31 años
Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
La mujer ha sido arrestada como supuesta autora de un delito contra la autoridad en el edificio ubicado en el paseo de Canalejas
«Hay buenas expectativas, llegaremos a los 900.000 kilos y con unas calidades excelentes»
La vendimia comienza a dar sus primeros pasos. Una explotación de la DO Arribes ha comenzado ya a recoger la uva de esta campaña 2025, mientras que, en la DOP Sierra de Salamanca, barajan la próxima semana como fecha para poder iniciar la recogida de la uva
La obra del nuevo colector desbloqueará la construcción de 150 nuevas viviendas
La inversión prevista en la urbanización Ciudad Jardín de Doñinos supera los 100.000 euros. El plazo de ejecución se ha pautado en cuatro meses y se espera que esté listo a final de año
Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto
Los tres ediles del PSOE han votado a favor de la moción mientras que las representantes del PP votaron en contra
El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
La Junta de Castilla y León ha concedido 300.000 euros al proyecto de Carlos Bustamante, el cual desarrollará, al menos durante un año, en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, centro mixto del CSIC y la USAL
El incendio de Candelario, en nivel 1, está «controlado», pero siguen los trabajos de vigilancia y refresco
«La situación está estabilizada y bajo control», ha informado el Ayuntamiento. Aún así, solicita estar en alerta ante posibles reproducciones, dado que el terreno sigue «muy caliente y podrían generarse nuevos focos en zonas colindantes»
La 'rave' de Salvatierra se salda con 8.000 asistentes, 337 denuncias y seis detenidos
La Guardia Civil destaca que no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público
Controlado el incendio de El Payo
Las llamas han sido 'extinguidas' a las 13:00 horas de este jueves, 21 de agosto
Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este jueves un listado con los lugares que puede solicitar las ayudas
La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con fuerza en un coche en Salamanca
Fracturó el cristal de la ventanilla para acceder al interior del mismo y sustraer varios efectos
Más nivel, competiciones y fiesta en la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo
El Apartado de la Vaca da el paso a concurso en una edición con más relevancia en el panorama nacional, exhibición del Campeón de 2024 de Doma Vaquera, y sesiones de dj
Fecha y hora confirmadas para el debut del Salamanca UDS en Liga
El equipo de Jorge García se medirá en la primera jornada a domicilio al Bergantiños
Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios
En su lugar, este domingo se hará el pasacalles teatral 'Traveler's'
Unionistas lanza 'UnioBaby' para sumar a la causa a los recién nacidos
El club regalará el carnet de socio a los bebés nacidos durante la temporada
Salamanca y León repiten como sedes en la mayor oferta de MIR
Sanidad rectifica y mantiene finalmente a la la capital leonesa como lugar del examen. La fecha será el 24 de enero para acceder a las 12.366 plazas de Formación Especializada. Salamanca aumentará su oferta con 93 plazas para el Hospital y 18 para Familia
Podemos Salamanca exige explicaciones a la Junta por la gestión de los incendios con una concentración en la Plaza Mayor
La formación morada ha reclamado más medios preventivos y responsabilidades políticas
