Más nivel, competiciones y fiesta en la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo El Apartado de la Vaca da el paso a concurso en una edición con más relevancia en el panorama nacional, exhibición del Campeón de 2024 de Doma Vaquera, y sesiones de dj

S. Dorado y Ciudad Rodrigo Jueves, 21 de agosto 2025, 16:15 Comenta Compartir

La XXIV Feria del Caballo llegará a Ciudad Rodrigo del 18 al 21 de septiembre, una feria «ya consolidada, muy completa y cada vez con más seguidores», tal y como indicó el concejal Ramón Sastre, durante la presentación de la misma junto a los ediles Joana Veloso y Víctor Gómez. «La gente que viene repite», aseguró. Esta edición trae consigo varias novedades; entre ellas, la importancia del Concurso de Doma Vaquera Nacional, el XXII Gran Premio, puntuable para la Copa Ancce, una novedad que ya se había anunciado recientemente, pero no la única en la programación.

Joana Veloso anunció otra de las novedades, la participación de Amador Martín, campeón de España de Doma Vaquera 2024, con una exhibición de doma en los fosos de la Rúa del Sol, con su magnífico caballo medalla de Oro, de nombre Maserati. Otra de las novedades será que el Apartado de la Vaca debutará en forma de concurso oficial en esta edición. Además, la pista por la que transitan los caballos será más ancha para dar lugar a exhibiciones además de al paso de los jinetes, por petición de los aficionados. En cuanto a los puestos de la feria, «esperamos que haya más stands relacionados con el mundo del caballo, al igual que el año pasado», señaló.

Otros atractivos que se suman a esta edición tienen que ver con la oferta festiva. Víctor Gómez resaltó así la inclusión en el programa de un dj en la noche del viernes 18 de septiembre. También la noche del sábado día 20 estará amenizada con sesiones de dj. Este año, después de la exposición fotográfica que se inaugurará el día 18 en la galería alta del Ayuntamiento, los primeros actos llegarán el viernes de la mano de espectáculos de fuego y baile, desfiles de moda ecuestre y mucho más. Como de costumbre, no faltarán en el programa las populares rutas ecuestres entre localidades, además de la exitosa ruta Wellington y espectáculos varios para amenizar cada una de las jornadas.