Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén El fuego se declaró en un colchón de una de las habitaciones probablemente por un cigarro. Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, aunque solo un hombre de 37 años fue trasladado al Hospital, con quemaduras leves e intoxicación por humo

M. C. SALAMANCA Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:45

A las 03:36 horas de este lunes, mientras la ciudad dormía, una densa humareda comenzó a llenar la segunda planta del Hotel Nuevo Lorenzo, situado en la calle Saavedra y Fajardo, en pleno barrio del Zurguén. La alarma la dieron varios huéspedes que avisaron al 112 del incendio en una de las habitaciones y de la presencia de humo por el edificio. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya estaba controlado: unos turistas portugueses, alojados en el hotel, habían conseguido sofocarlo con ayuda de un extintor.

El origen del incendio se localizó en el colchón de la habitación ocupada por el principal afectado, un varón de 37 años, que resultó intoxicado por el humo y con quemaduras leves por lo que, tras ser atendido, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió también a otras cinco personas -dos varones de 52 y 42 años y tres mujeres de 43, 14 y 6 años- que fueron dadas de alta en el propio establecimiento. La menor de 14 años presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo, según el parte del 112.

La emergencia movilizó a Policía Local, Policía Nacional, dos dotaciones del Parque de Bomberos de Salamanca y los equipos sanitarios de Sacyl, con una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Los bomberos procedieron a ventilar la segunda planta, inundada de humo, mientras los huéspedes eran confinados temporalmente en sus habitaciones hasta asegurar por completo la zona. Posteriormente se evacuó el edificio y, una vez garantizada la seguridad, los clientes pudieron regresar a sus estancias.

Las tareas de intervención se prolongaron cerca de dos horas. Según las primeras informaciones, el incendio se originó por un cigarro encendido que prendió el colchón, lo que pudo haber provocado una desgracia.