La reina Victoria Eugenia saluda junto al rey desde el coche real en la imagen más conocida de la visita de 1922.La imagen respeta el formato ovalado con que se conserva. Fotógrafo: Venancio Gombau.

Ena, la reina más charra

La reina Victoria Eugenia de Battenberg quedó impresionada por el traje regional salmantino durante la visita que realizó a Salamanca y Alba de Tormes en octubre de 1922

Roberto Zamarbide

Roberto Zamarbide

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:50

Comenta

Una serie de televisión en La 1 de TVE, «Ena» y una exposición en la Galería de las Colecciones reales de Madrid invitan ... estos días a profundizar en la figura de de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII. Aspectos poco conocidos de su biografía y su personalidad salen a la luz , y entre ellos, el vínculo que estableció con Salamanca al convertirse en la primera reina inmortalizada en una fotografía vistiendo un traje charro. La historia de esa icónica foto comenzó en el viaje real que los reyes hicieron a Salamanca y Alba de Tormes el 6 y 7 de octubre de 1922.

