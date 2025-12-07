Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez El accidente ha tenido lugar este domingo en pleno cascos urbano

Una ambulancia de Sacyl se trasladó al lugar para atender a la víctima.

M. C. SALAMANCA Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:25

Una mujer ha sido víctima de un atropello registrado en el término de Pelarrodríguez en la mañana de este domingo.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 10:53 horas. Los alertantes informaban de que una mujer de unos 50 años había resultado atropellada por un turismo en la calle del Río de la citada localidad. La víctima se encontraba herida, aunque consciente, y con una brecha en la cabeza.

El servicio de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar para atender a la herida.