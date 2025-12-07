Garcigrande, diez destinos de lujo para 2026

Javier Lorenzo Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Un año más en la primera línea y van... Independientemente de los espadas que mandaran en cada época del toreo de las tres últimas décadas. Garcigrande se lanzó a las primeras ferias a finales de los años noventa y de ahí ya no se bajó hasta la actualidad. No solo no perdió ese lugar de privilegio, sino que fue creciendo cada año un poco más revalorizándose y asentándose como una de las ganaderías más importantes de la élite en la cría del toro bravo. Un toro para los carteles estelares de cada una de las grandes ferias. Así lo consiguió y así se mantuvo también en el último lustro tras independizarse de Domingo Hernández, su hierro hermano, en una aventura ya en solitario con Justo Hernández al frente desde que separaron los caminos en el invierno de 2020.

En Garcigrande ya están prácticamente definidos los destinos de la camada de 2026, que será ligeramente inferior a la del año pasado con una decena de corridas de toros preparadas para la que será primera temporada post Morante. El año I sin el torero de La Puebla que fue el último gran referente en la ganadería el año pasado con una campaña para el recuerdo: ahí quedó la obra a Seminarista en Las Ventas en San Isidro, la exquisita faena en la concurso de Ávila, la histórica al Repique premiado con la vuelta al ruedo y al que le cortó el rabo el 14 de junio, otro rabo en Marbella en una noche memorable... En Pontevedra cayó herido Morante por un toro de Garcigrande y por aquel percance no pudo lidiar la corrida de Bilbao en la que le sustituyó Diego Urdiales firmando una de las grandes obras del año a Guapetón... Y de Garcigrande fue el Tripulante al que le cortó las dos orejas el 12 de octubre antes de cortarse la coleta, en una jornada histórica en la que Fernando Robleño cortó una oreja que bien pudieron ser también dos y, por la mañana las reses de la misma divisa de Garcigrande propició las puertas grandes de Curro Vázquez, César Rincón y Olga Casado en el festival que homenajeó a Antoñete. Así se fue escribiendo la temporada de Justo Hernández en 2025 en la que los triunfos no solo llegaron de la mano de Morante de la Puebla: Daniel Luque y Tomás Rufo cortaron una oreja en Sevilla; Talavante y Marco Pérez salieron a hombros en Nimes (Francia); Juan Ortega estuvo excelso en Marbella; Castella y el propio Talavante salieron a hombros en Béziers (Francia); el veterano torero francés desorejó a otro Garcigrande en la feria del Pilar de Zaragoza... Y, por supuesto, brilló como el que más, Buenasuerte que se ganó la gloria del indulto en La Glorieta, de donde salió condecorado con el prestigioso galardón del Toro de Oro.

La regularidad fue la clave, un año más, de Garcigrande, de principio a fin del año. Y ya está listo para un nuevo envite, con la mayor parte de la camada de 2026 ya reseñada y con los destinos fijos para el nuevo curso: lidiará dos tardes en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, en la feria de San Isidro y otra más en la feria de Otoño; en La Maestranza de Sevilla al menos lidiará un festejo y puede que también Málaga; Arles será la baza francesa de la temporada mientras que la apuesta en plazas de primera la completarán las Corridas Generales de Bilbao y la Semana Grande de San Sebastián. Junto a esos siete u ocho destinos en plazas de primera categoría la camada se completa con dos corridas de toros para escenarios de segunda categoría: volverá a La Glorieta de Salamanca y también estará presente en la feria de Valladolid.