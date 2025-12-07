La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex El auto sostiene que la lesión se produjo de forma accidental durante un forcejeo por una maleta y archiva la causa definitivamente. El agente, originario de la Sierra de Francia y con una trayectoria intachable, ha quedado libre de toda culpa

La denuncia por violencia de género que llevó a un guardia civil salmantino a ser detenido en el mes de agosto de 2023 ha quedado definitivamente archivada. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Fuenlabrada ha dictado un auto firme en el que concluye que no hubo delito, al tratarse de un forcejeo accidental por una maleta durante una discusión por la entrega de sus hijas. La resolución, ya inapelable, deja al agente un profesional con una trayectoria intachable y varias condecoraciones, completamente exonerado.

El auto judicial, al que ha tenido acceso LA GACETA, recoge que los hechos se remontan al verano de 2023, cuando su expareja denunció que el guardia civil la había empujado y provocado lesiones leves en el transcurso de una disputa. Sin embargo, tanto el parte médico como las declaraciones posteriores de la propia denunciante y de los testigos llevaron al juzgado a descartar cualquier ánimo agresivo. El auto recoge que las lesiones, una pequeña herida en un dedo y un golpe en la espalda, se produjeron en un forcejeo mutuo por una maleta, sin intencionalidad y fuera del ámbito de la violencia de género.

El agente, que negó desde el primer momento los hechos, explicó que ambos sujetaban el equipaje al mismo tiempo y que se golpeó de forma fortuita. La juez coincide en su resolución, concluyendo que no existe dolo. señala, subrayando que la denunciante no relató episodios previos de violencia ni un patrón de maltrato, y que los testigos confirmaron la ausencia de agresión.

El archivo fue decretado el 19 de septiembre de 2023 y la letrada de la Administración de Justicia certificó su firmeza el 5 de abril de 2024. Según informaron recientemente fuentes del caso a este diario, el guardia civil ha quedado de esta manera libre de toda sospecha.

Fuentes cercanas al agente subrayan que la situación tuvo un impacto personal especialmente duro, tanto en su vida familiar como en su imagen profesional. Tras quince años destinado en unidades especializadas y una hoja de servicio reconocida -incluida una condecoración con distintivo rojo entregada en Salamanca-, el proceso supuso un golpe que ahora, con el archivo firme, considera «superado».

Desde su entorno insisten en la satisfacción del agente porque la situación se cierre y que prevalezca el bienestar de sus hijas, por quienes afirma seguir luchando «con la misma dedicación de siempre».

Tal y como avanzó en su momento LA GACETA, como consecuencia la denuncia el agente fue detenido por compañeros del instituto armado cuando pasaba unos días con sus padres en una localidad de la Sierra de Francia y puesto a disposición judicial. El Juzgado decretó su puesta en libertad provisional, sin medida cautelar alguna, ni siquiera la orden de protección que había solicitado la abogada de su ex a la que tanto la Fiscalía como la defensa mostraron su oposición.

