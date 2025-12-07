Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad

Un gran jardín abierto al público y un edificio de uso cultural con cubierta verde que ejercerá como mirador, ofreciendo una nueva perspectiva para contemplar ... la zona monumental de la ciudad. Esta es la idea que se pretende ejecutar en los antiguos jardines de Monterrey, hoy solar de Las Adoratrices, devolviendo al espacio su esencia como zona verde para disfrute de los salmantinos.

El objetivo principal de este planteamiento es recuperar el terreno para la ciudad, abriendo el callejón por el que discurría la antigua esgueva de Los Milagros, una actuación que pondría en valor la iglesia de Santa María de los Caballeros, con orígenes en el siglo XII, al quedar «liberada» en su totalidad. Esta nueva calle daría continuidad a la calle Ancha para desembocar en la calle Bordadores, siguiendo el trazado del arroyo de Los Milagros. Además, con esta intervención se descubrirá una nueva perspectiva del Palacio de Monterrey, ya que por primera vez se podrá contemplar su trasera monumental.

Desde el punto de vista del visitante, se abrirá una nueva panorámica de la ciudad al tener acceso a vistas actualmente vetadas de edificios como el convento de las Úrsulas, el convento de las Agustinas de Monterrey (Iglesia de la Purísima), el convento de San Francisco (Capuchinos) y, especialmente, los alrededores de la iglesia de Santa María de los Caballeros, que hoy son inaccesibles.

La idea para este solar de 5.763 metros cuadrados es, por otro lado, que recupere su destino como espacio verde y abierto al público en forma de gran jardín. El plan es prescindir de los edificios actuales, que no están protegidos y datan del siglo XIX, conservando algunos elementos singulares como las rejas y los arcos de piedra. En su lugar se construiría un nuevo edificio de altura discreta para evitar impacto visual en el entorno monumental en el que se encuentra el solar. El inmueble contaría con una cubierta verde practicable, que funcionaría como terraza o mirador, y ocuparía la parte de la parcela que originariamente se cedió al palacio de Monterrey.

Tres máximas rigen la organización del nuevo entorno que se va a crear en el corazón de la ciudad: integración paisajística, eficiencia energética y accesibilidad universal, siempre evitando rupturas visuales con el entorno y buscando la coherencia estética con el conjunto histórico y el campo de San Francisco. No obstante, se apuesta por un edificio de diseño contemporáneo que revele la perspectiva de la ciudad que ahora ocultan los edificios existentes. Lo que se mantendrá sin lugar a dudas es el muro perimetral, catalogado, aunque con la idea de conectarlo con su entorno mediante la apertura de vanos y huecos.

A todo esto se añade que la zona histórica de la ciudad sumará una superficie verde de 5.763 metros cuadrados, en coherencia con el Plan Especial de Infraestructura Verde que ha transformado Salamanca, conectando con el parque de San Francisco. El nuevo espacio de uso cultural, permitirá revitalizar la actividad de la zona desviando parte del flujo turístico del núcleo histórico.

Para elaborar la propuesta se ha tenido en cuenta la opinión pública sobre el uso y función de la parcela a través de un Proceso de Participación Ciudadana realizado mediante cuestionarios por una empresa especializada en estudios socioeconómicos, además de dos mesas de trabajo con especialistas de entidades museísticas, culturales y religiosas de Salamanca, así como encuestas a 12 asociaciones y organizaciones del ámbito socioeconómico, el tejido vecinal, colegios profesionales y expertos en paisajismo.

Una idea de 635 años

Las primeras referencias del Campo de San Francisco son de 1390, cuando todo era un solar, incluido el terreno de las Adoratrices. Era una explanada cedida por el Convento de San Francisco a condición de que estuviera abierta y ejerciera como plaza pública. La idea se retoma 635 años después para este espacio, que además pretende que sus construcciones tengan fines culturales.

El solar ha sido cedido por 40 años

El 28 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Caja Duero firmaron un convenio por el que se cedía al Consistorio el solar de Adoratrices durante 40 años, tiempo en el que podía utilizar tanto los terrenos como las instalaciones por una renta de 145.000 euros anuales.

Una superficie de 5.763

Los jardines de Monterrey, conocidos como el solar de Adoratrices, tienen una superficie de 5.763 metros cuadrados con una superficie edificada de 1.820 metros cuadrados. Por lo tanto, en la actualidad solo está ocupado el 32,31% del terreno. En cuanto a las alturas, hoy en día son 12 metros a la cornisa y 15 metros de altura total.

la hornacina ante la que se santiguaban los toreros:protegida

Antes incluso de que se construyera la primera plaza de toros de obra en los Jardines de Monterrey, frente a las Úrsulas ya había una pequeña capilla en la que, una vez que se construyó el coso, se instauró la costumbre de que los toreros fueran a rezar antes de torear. Por lo tanto, la hornacina que aún perdura es un elemento de relevancia histórica y simbólica que se conservará y se ubicará en un lugar destacado dentro de los nuevos jardines y de la construcción con fines culturales que se levantará en este solar.