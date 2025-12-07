Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Estado actual del jardín de la Adoratrices. ALMEIDA

Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad

El Consistorio define la idea para el solar del casco histórico: jardín público, edificio cultural y mirador verde

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:00

Un gran jardín abierto al público y un edificio de uso cultural con cubierta verde que ejercerá como mirador, ofreciendo una nueva perspectiva para contemplar ... la zona monumental de la ciudad. Esta es la idea que se pretende ejecutar en los antiguos jardines de Monterrey, hoy solar de Las Adoratrices, devolviendo al espacio su esencia como zona verde para disfrute de los salmantinos.

