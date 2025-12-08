Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La zona del barrio de San José con mayor porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza. ALMEIDA

Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza

Más de la mitad de los vecinos de Buenos Aires y San José 'sobrevive' con rentas inferiores a 1.000 € al mes, al igual que el 40 % de El Carmen y un tercio de Vidal

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:55

Menos de 930 euros al mes, unos 30,5 al día. Es el dinero del que dispone uno de cada cinco salmantinos que residen en ... la capital del Tormes para llegar a final de mes, una cuantía que los organismos internaciones, como la UE y la OCDE, consideran insuficiente. Son más de 32.000 personas del municipio y todas ellas viven bajo el umbral de riesgo de pobreza dado que ingresan menos de 11.130 euros, el 60 % de la renta mediana del municipio, es decir, del punto medio entre los que más y menos cobran.

