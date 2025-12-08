Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza

Menos de 930 euros al mes, unos 30,5 al día. Es el dinero del que dispone uno de cada cinco salmantinos que residen en ... la capital del Tormes para llegar a final de mes, una cuantía que los organismos internaciones, como la UE y la OCDE, consideran insuficiente. Son más de 32.000 personas del municipio y todas ellas viven bajo el umbral de riesgo de pobreza dado que ingresan menos de 11.130 euros, el 60 % de la renta mediana del municipio, es decir, del punto medio entre los que más y menos cobran.

En Salamanca ese indicador se sitúa en 18.550 euros al año, 3.231 euros por encima de la renta media de un salmantino. Así se desprende del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares que el INE ha publicado recientemente. Pese a ser los últimos datos, se refieren al año 2023. No obstante, lejos de mejorar, en los dos últimos ejercicios la situación ha empeorado, según apuntan las ONG, con el aumento de los conocidos como «trabajadores pobres», que, aunque tienen empleo, no ingresan lo suficiente para cubrir las necesidades más básicas.

En este mapa de la pobreza en la ciudad hay cinco grandes zonas rojas, aquellas en las que hay una mayor concentración de familias con escasos recursos. Tanto en Buenos Aires como en San José más de la mitad de los vecinos se encuentran bajo el umbral de la pobreza. En el segundo de estos barrios hay un área especialmente preocupante desde hace décadas. Se trata de la que delimitan las calles Joaquín Rodrigo, Maestro Serrano e Hilario Goyenechea. De sus 1.500 vecinos, más de 900, casi dos tercios de los residentes se encuentran en esta situación económica de riesgo. Y es que la renta neta media por persona de la zona es de 619,5 euros al mes, la más baja de todo el municipio. Casi 108 euros más ingresan en Buenos Aires, donde el 51,4 % —unos 800 de sus 1.545 vecinos— viven bajo el umbral de pobreza.

Pero las familias con escasos recursos no se concentran solo en la zona transtormesina, sino también en la zona norte de la capital. En El Carmen y el entorno del parque de Villar y Macías residen más de 900 salmantinos, más del 40 % de su censo, en cuyos hogares no entran los ingresos suficientes según este parámetro que se usa para medir la pobreza relativa de los territorios.

En el entorno del parque de Garrido y la plaza de Barcelona, un área que se corresponde con tres de las secciones censales de la capital con mayor proporción de inmigrantes, más de un tercio de la población (36,4 %) vive bajo este umbral. Una situación muy similar existe en Vidal. En el «triángulo» que conforma las calles Regato del Anís y Emigdio de la Riva con la avenida de Salamanca, un 35 % de los empadronados tienen serias dificultades para cubrir las necesidades básicas con los ingresos que perciben.

Del otro lado se encuentra la plaza de Carmelitas, con el menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza, concretamente un 8,3 %. Existen otras dos zonas de la capital en las que el porcentaje no alcanza el 10 %. Es la «manzana» de edificios situada entre la avenida de Italia y Juan Picornell, así como el entorno del campo de San Francisco.