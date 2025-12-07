Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y marroquís La pelea multitudinaria en la sala de TV obligó este domingo a intervenir a varios funcionarios para frenar el disturbio. Los bandos se acusan mutuamente de agresiones y robos dentro del módulo más problemático de la prisión

Una pelea multitudinaria en la sala de televisión del módulo 6 de la cárcel de Topas, uno de los departamentos más conflictivos del centro y ocupado por internos catalogados como peligrosos y de alta conflictividad, se ha saldado este domingo con la aplicación del medio coercitivo de aislamiento a doce reclusos.

Según han informado fuentes penitenciarias, el incidente se ha producido sobre las 11:00 horas, cuando varios internos comenzaron a lanzarse sillas, mesas y otros objetos del mobiliario. Pese a la presencia inmediata de los funcionarios, los implicados continuaron arrojando enseres e ignoraron de forma reiterada las órdenes para que cesaran en su comportamiento. La intervención fue rápida, pero el enfrentamiento obligó a aplicar medidas excepcionales de seguridad.

El jefe de servicios se personó acompañado por funcionarios de distintos módulos y se acordó el aislamiento provisional de una docena de internos, a excepción de dos de ellos, que fueron trasladados a Enfermería y permanecen acompañados por criterio médico.

Según la versión recabada entre los presos, los internos de origen latino aseguraron estar cansados de sufrir robos continuados por parte de los reclusos magrebíes. Desde el otro grupo se ofreció una explicación distinta: habrían reaccionado después de que uno de los suyos recibiera un golpe. Ninguno de los bandos quiso identificar nombres concretos.

ACAIP destaca el «buen hacer de los compañeros y la profesionalidad demostrada», subrayando que la intervención, en un entorno especialmente hostil, evitó que el incidente derivase en una agresión más grave: «se llegó a poner en riesgo su integridad física», señalan.

Recuerda una vez más el sindicato penitenciario la masificación del centro penitenciario y la llegada de internos con perfiles conflictivos de forma reiterada. Una situación que califican de insostenible.