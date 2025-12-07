«Habrá unos pocos que tengan la suerte de colgar el cartel de completo, pero hay habitaciones libres»

Carlos Rincón Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

Confiado en que las contrataciones de última hora permitan llegar al «todo completo», al menos, alguna noche, el sector hotelero afronta este puente festivo con una sensación agridulce, ya que solo algunos establecimientos «arañarán» el lleno y, no todos los días. El nivel de reservas no es malo para este periodo del año, pero aún quedan habitaciones libres. Según las estimaciones de Silverio Vicente, vocal de Hoteles en la Asociación de Hostelería de Salamanca, la ocupación media del sábado es la más elevada y ronda el 90 %, pero el resto de las noches baja. Este domingo se espera entre un 70 % y 80 %. Y el viernes y el lunes arrojan datos peores. De hecho, el lunes 8 tan solo se espera que un 30 % de las plazas de los alojamientos estén ocupadas.

No obstante, las valoraciones por parte del sector son desiguales. Mientras que la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería, Helena Lorenzo, cifra en un 85 % la ocupación en sus establecimientos, el expresidente, Álvaro Juanes, habla de un «lleno total» en los suyos. En cualquier caso, se trata del mejor fin de semana del mes. «Diciembre no deja de ser uno de los periodos más flojos del año, junto a enero», remarca Vicente, quien reconoce que la mayor afluencia de viajeros en este fin de semana más largo ayudan a mejorar los datos de este momento de temporada baja. «Habrá algunos hoteles, pocos, que tengan la suerte de colgar el cartel de completo el sábado, pero el resto de días hay habitaciones libres», explica.

Si bien los bares y restaurantes perciben también este fin de semana un mayor número de reservas, tampoco hablan de lleno, aunque no ven mucha diferencia con otros puentes similares. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería, Jorge Moro, incide en que, como es sabido, «en el centro siempre se llenan», pero en el resto de establecimientos la sensación es «muy similar a la de los hoteles». Por otra parte, recuerda la proximidad de las fiestas navideñas y que las cenas de empresa están empezando y que será en las próximas semanas cuando se espera una avalancha de encuentros.

Pese a las bajas temperaturas y al tiempo desapacible, las calles del centro de la ciudad se han llenado este sábado de grupos de turistas. Fue por la tarde cuando mayor afluencia registró el casco histórico, ya que a los viajeros se sumaron muchos salmantinos con ganas de disfrutar de la decoración navideña. «El principal origen de los viajeros es Madrid, por cercanía. Aunque es verdad que en estos fines de semana un poco más largos llegan más clientes de otras comunidades, como Andalucía, País Vasco, Galicia...», incide Silverio Vicente.

Frente a la tendencia al alza del turismo internacional, que es el que más está impulsando el incremento en las cifras de viajeros de la capital del Tormes durante los últimos meses, este puente de la Constitución y la Inmaculada a Salamanca han llegado principalmente visitantes de otros puntos de España, que son los que disponen de las dos jornadas festivas, aunque también llegan portugueses, dado que el lunes tampoco es laborable en el país vecino.

El sector hotelero reconoce, eso sí, que la apuesta del Ayuntamiento por incrementar la decoración y actividades navideñas sí anima a un mayor número de clientes a visitar la capital del Tormes. «En la Navidad del año pasado, ya lo notamos. La iluminación y las actividades son un aliciente y un acicate más para acercarse a la ciudad», insiste el representante de la Asociación de Empresarios de Hostelería.

En cualquier caso, la previsión es que la capital cierre este año con mejores datos de viajeros y pernoctaciones que el pasado ejercicio. En los diez primeros meses del año, el número de alojados en los hoteles (376.78) fueron un 3,55 % más que en el mismo periodo de 2024. Y las pernoctaciones se habrían incrementado un 1,3 %, según la Encuesta de Ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE).

