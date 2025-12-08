Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos dotaciones de Bomberos en una calle de la ciudad. ARCHIVO

Evacuada al Hospital por inhalación de humo y quemaduras tras el incendio en un hotel en Salamanca

El suceso ha tenido lugar en la avenida de Saaverdra y Fajardo esta madrugada y todo apunta a que un cigarro fue el origen del fuego

J. F. R.

Salamanca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:13

Comenta

Una mujer ha tenido que ser evacuada al Hospital de Salmanca tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo, así como quemaduras leves, al verse afectada por el incendio que ha tenido lugar en un hotel situado en la avenida Saavedra y Fajardo, a la altura del número 96.

Según ha podido saber LA GACETA, la llamada informando del suceso se produjo a las 3:35 horas de la madrugada de este lunes. En ese momento, dos dotaciones de Bomberos se dirigieron al lugar e iniciaron las labores de extinción del incendio, que tenía lugar en una habitación de la segunda planta del edificio, donde se encontraba la mujer que fue posteriormente trasladada al Hospital.

Los efectivos procedieron a confinar al resto de huéspedes en sus habitaciones hasta que el incendio estuviese sofocado y, posteriormente, se procedió a la evacuación del edificio. El origen del incendio parece estar en un cigarro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y magrebíes
  2. 2

    Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad
  3. 3 La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
  4. 4 Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas
  5. 5 Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez
  6. 6 «Queremos diseñar un trasplante de médula sin toxicidad y que se haga fuera de los hospitales»
  7. 7 «Entre multas y estrés»: el drama de los repartidores por el horario de entregas
  8. 8

    Ena, la reina más charra
  9. 9 Garcigrande, diez destinos de lujo para 2026
  10. 10 Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras la 14ª jornada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Evacuada al Hospital por inhalación de humo y quemaduras tras el incendio en un hotel en Salamanca

Evacuada al Hospital por inhalación de humo y quemaduras tras el incendio en un hotel en Salamanca