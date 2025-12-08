Evacuada al Hospital por inhalación de humo y quemaduras tras el incendio en un hotel en Salamanca El suceso ha tenido lugar en la avenida de Saaverdra y Fajardo esta madrugada y todo apunta a que un cigarro fue el origen del fuego

J. F. R. Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

Una mujer ha tenido que ser evacuada al Hospital de Salmanca tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo, así como quemaduras leves, al verse afectada por el incendio que ha tenido lugar en un hotel situado en la avenida Saavedra y Fajardo, a la altura del número 96.

Según ha podido saber LA GACETA, la llamada informando del suceso se produjo a las 3:35 horas de la madrugada de este lunes. En ese momento, dos dotaciones de Bomberos se dirigieron al lugar e iniciaron las labores de extinción del incendio, que tenía lugar en una habitación de la segunda planta del edificio, donde se encontraba la mujer que fue posteriormente trasladada al Hospital.

Los efectivos procedieron a confinar al resto de huéspedes en sus habitaciones hasta que el incendio estuviese sofocado y, posteriormente, se procedió a la evacuación del edificio. El origen del incendio parece estar en un cigarro.

Temas

Bomberos