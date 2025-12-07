Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Patrulla de la Policía Local en una imagen de archivo. LAYA

Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas

La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad

J. F. R.

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:02

Nueva noche movida para la Policía Local de Salamanca, que, según fuentes municipales, tuvieron que intervenir en varias ocasiones en distintos puntos de la ciudad.

A las 00:01 horas se registró un incendio en un contenedor en el paseo del Rollo, a la altura del número 34. Hasta el lugar acudieron una patrulla policial y los Bomberos, que sofocaron el fuego.

Poco después, las 00:27 horas, en la avenida de Villamayor, número 10, un conductor dio positivo en alcohol y drogas. La Policía procedió a la inmovilización del vehículo y a la tramitación de las denuncias correspondientes.

A las 03:04 horas se denunció a un establecimiento hostelero en la calle Borneo, número 9, por incumplir el horario de cierre, encontrándose nueve personas en su interior.

Por último, a las 05:49 horas, se volvió a denunciar a otro establecimiento de hostelería en la Gran Vía, en el número 66, también por incumplimiento del horario de cierre.

