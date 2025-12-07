Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad

Patrulla de la Policía Local en una imagen de archivo.

Nueva noche movida para la Policía Local de Salamanca, que, según fuentes municipales, tuvieron que intervenir en varias ocasiones en distintos puntos de la ciudad.

A las 00:01 horas se registró un incendio en un contenedor en el paseo del Rollo, a la altura del número 34. Hasta el lugar acudieron una patrulla policial y los Bomberos, que sofocaron el fuego.

Poco después, las 00:27 horas, en la avenida de Villamayor, número 10, un conductor dio positivo en alcohol y drogas. La Policía procedió a la inmovilización del vehículo y a la tramitación de las denuncias correspondientes.

A las 03:04 horas se denunció a un establecimiento hostelero en la calle Borneo, número 9, por incumplir el horario de cierre, encontrándose nueve personas en su interior.

Por último, a las 05:49 horas, se volvió a denunciar a otro establecimiento de hostelería en la Gran Vía, en el número 66, también por incumplimiento del horario de cierre.