Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Delgado cae al suelo después de ser agarrado por un zaguero local cuando ya encaraba la portería del Rayo Cantabria. SalamancaCFUDS

Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras la 14ª jornada

Los salmantinos empataron con el Rayo Cantabria y mantienen la quinta plaza, último billete al playoff de ascenso a Primera RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

El Salamanca UDS no aprovechó los tropiezos en la zona noble durante la jornada al firmar tablas contra el Rayo Cantabria en Astillero. Un capítulo de Liga donde de los cinco primeros sólo el Numancia cosechó los tres puntos. Pese a ello, el equipo dirigido por Jorge García mantiene la quinta plaza, último billete al playoff de ascenso, con 24 puntos. Los charros aventajan en un punto al sexto y séptimo clasificado, y llegarán a la decimoquinta jornada con un historial de 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas, dejando un saldo goleador de 21 goles a favor y 16 en contra.

En la zona noble, la Gimnástica Segoviana puso fin a su racha cayendo estrepitosamente a manos del Bergantiños, aunque mantiene el liderato del Grupo 1 de la Segunda Federación con 28 puntos. Uno menos suma su perseguidor, el Numancia. Tras el conjunto soriano, aparece el Oviedo Vetusta con 26 puntos, mientras que el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS completan la fase de ascenso con 25 y 24 puntos, respectivamente. En este orden, el Bergantiños y el Real Ávila, ambos con 23 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto.

En la parte baja de la tabla, el Atlético Astorga marca la permanencia con 14 puntos en la taquilla. Y, el Rayo Cantabria es decimotercero con 13 puntos, por lo que ocupa la plaza de playout. Por otro lado, conforman la zona roja de la clasificación, en este orden, los siguientes cinco conjuntos: Valladolid Promesas (13), Burgos B (11), UP Langreo (10), Lealtad de Villaviciosa (10), y el Sámano (10) es el último clasificado.

Los resultados de la 14ª jornada

Oviedo B 1-2 Lealtad de Villaviciosa

Atlético Astorga 3-0 Sámano

Bergantiños 3-1 Segoviana

Deportivo Fabril 0-0 Marino de Luanco

Rayo Cantabria 1-1 Salamanca UDS

Coruxo 1-1 Real Ávila

Burgos B 3-3 Valladolid Promesas

UP Langreo 0-2 Sarriana

UD Ourense 0-3 Numancia

Próxima jornada

El siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS regresa al estadio Helmántico para medirse con el Oviedo Vetusta, un partido que tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre desde las 17 horas. Ambos conjuntos llegan sin conocer la victoria en su último partido. Los charros, que llegarán al partido como quintos clasificados, firmaron tablas contra el Rayo Cantabria. Por su parte, los ovetenses cedieron el segundo puesto de la clasificación tras perder contra el Lealtad de Villaviciosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad
  2. 2 La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
  3. 3 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y magrebíes
  5. 5 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  6. 6 Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas
  7. 7 Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez
  8. 8 Fallece Manolo Villanova, el entrenador del segundo ascenso a Primera de la Unión Deportiva Salamanca
  9. 9 «Entre multas y estrés»: el drama de los repartidores por el horario de entregas
  10. 10 «Queremos diseñar un trasplante de médula sin toxicidad y que se haga fuera de los hospitales»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras la 14ª jornada

Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras la 14ª jornada