Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras la 14ª jornada Los salmantinos empataron con el Rayo Cantabria y mantienen la quinta plaza, último billete al playoff de ascenso a Primera RFEF

Jaime García Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

El Salamanca UDS no aprovechó los tropiezos en la zona noble durante la jornada al firmar tablas contra el Rayo Cantabria en Astillero. Un capítulo de Liga donde de los cinco primeros sólo el Numancia cosechó los tres puntos. Pese a ello, el equipo dirigido por Jorge García mantiene la quinta plaza, último billete al playoff de ascenso, con 24 puntos. Los charros aventajan en un punto al sexto y séptimo clasificado, y llegarán a la decimoquinta jornada con un historial de 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas, dejando un saldo goleador de 21 goles a favor y 16 en contra.

En la zona noble, la Gimnástica Segoviana puso fin a su racha cayendo estrepitosamente a manos del Bergantiños, aunque mantiene el liderato del Grupo 1 de la Segunda Federación con 28 puntos. Uno menos suma su perseguidor, el Numancia. Tras el conjunto soriano, aparece el Oviedo Vetusta con 26 puntos, mientras que el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS completan la fase de ascenso con 25 y 24 puntos, respectivamente. En este orden, el Bergantiños y el Real Ávila, ambos con 23 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto.

En la parte baja de la tabla, el Atlético Astorga marca la permanencia con 14 puntos en la taquilla. Y, el Rayo Cantabria es decimotercero con 13 puntos, por lo que ocupa la plaza de playout. Por otro lado, conforman la zona roja de la clasificación, en este orden, los siguientes cinco conjuntos: Valladolid Promesas (13), Burgos B (11), UP Langreo (10), Lealtad de Villaviciosa (10), y el Sámano (10) es el último clasificado.

Los resultados de la 14ª jornada

Oviedo B 1-2 Lealtad de Villaviciosa

Atlético Astorga 3-0 Sámano

Bergantiños 3-1 Segoviana

Deportivo Fabril 0-0 Marino de Luanco

Rayo Cantabria 1-1 Salamanca UDS

Coruxo 1-1 Real Ávila

Burgos B 3-3 Valladolid Promesas

UP Langreo 0-2 Sarriana

UD Ourense 0-3 Numancia

Próxima jornada

El siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS regresa al estadio Helmántico para medirse con el Oviedo Vetusta, un partido que tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre desde las 17 horas. Ambos conjuntos llegan sin conocer la victoria en su último partido. Los charros, que llegarán al partido como quintos clasificados, firmaron tablas contra el Rayo Cantabria. Por su parte, los ovetenses cedieron el segundo puesto de la clasificación tras perder contra el Lealtad de Villaviciosa.