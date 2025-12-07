El Salamanca UDS reafirma su puesto de playoff de ascenso en Astillero (1-1) El equipo de Jorge García empató con el Rayo Cantabria, tras un tanto de Murua que igualó la diana inicial de Izan. Protagonismos de Leo Mendes, que detuvo una pena máxima y salió en la foto del gol, y de Hugo Marcos, que se marchó lesionado. Los charros ascienden un puesto en la tabla y son cuartos con 24 puntos

El Salamanca UDS empató (1-1) ante el Rayo Cantabria, un resultado que le hace ganar una posición para ubicarse en la cuarta posición con 24 puntos, aventajando en sólo un punto al sexto clasificado que se encuentra fuera del playoff. Murua igualó el tanto inicial del Rayo Cantabria, y Hugo Marcos dejó la nota negativa al retirarse lesionado.

En una espléndida mañana en Astillero, el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS saltaron al verde de La Planchada con el objetivo de iniciar de la mejor manera el último mes de competición del año 2025, y así seguir dando pasos en sus respectivos objetivos. La cita comenzó con la principal novedad de Hugo Marcos en el once del Salamanca UDS, quien sustituyó al lesionado Parra. Y, puesto el balón a rodar, los cántabros buscaron al nuevo lateral diestro con acometidas por su flanco. Calera dio el aviso superándolo y disparando con contundencia sobre la portería de Leo Mendes, una acción que resolvió a la perfección el portero del cuadro salmantino.

Pese a un inicio con dudas, Hugo Marcos mejoró con el paso de los minutos y la única ventana abierta en la zaga charra se cerró para el Rayo Cantabria en apenas unos minutos. Así, el cronómetro empezó a consumir los minutos de un encuentro que entró en una deriva de gran igualdad. Los porteros dejaron de tener trabajo, ante unos locales que querían mandar con el balón, y unos pupilos de Jorge García que aguardaban su oportunidad bien colocados sobre el tapete.

Un primer avistamiento del Salamanca UDS que no se vio hasta el minuto 26, cuando Javi Delgado perdonó a los cántabros. Un excelso balón al punto de penalti encontró al pichichi del Salamanca UDS, pero éste, a diferencia de días anteriores, no conectó bien el cabezazo y envió el cuero fuera. Los de Jorge García empezaron a pisar el área contraria con más insistencia, pero justo en ese momento, el Rayo Cantabria tuvo en sus botas el primero de la mañana. Izan se adentró al área y un pisotón de Alba sobre el jugador local se saldó con pena máxima. En la mente de los jugadores ya estaba la obligación de ponerse el mono de trabajo para remontar el partido, pero, con un seguro de vida como Leo Mendes, uno siempre debe esperar. Como sucedió en Valladolid, el portero del Salamanca UDS se hizo enorme bajo los palos para negar el gol de los cántabros desde el punto de penalti.

La parada abajo de Leo Mendes inyectó energía a los del Tormes que, a partir de ahí, subieron filas para buscar el gol antes del descanso. Pero, los continuos balones al punto de penalti del Rayo Cantabria no encontraron el acierto de un siempre inspirado Javi Delgado en la punta de ataque, quién se tuvo que 'pegar' con los centrales del filial del Racing todo el encuentro. Los charros, que apenas se habían mostrado en ataque, acabaron en campo contrario el primer tiempo. Sin embargo, las más claras fueron de un Rayo Cantabria que además se topó con la madera en una de las últimas acciones de la primera parte.

Tras el paso por vestuarios llegaron las malas noticias en el Salamanca UDS. El depósito se le agotó a Hugo Marcos, y el lateral diestro solicitó el cambio. Una ventana que empleó Jorge García para dar entrada por obligación a Murua, y Souley. Ambos conjuntos no eran capaces de hacerse daño, y solo un error podría haber el marcador. Y así fue. Izan cogió mal posicionado a Leo Mendes para, desde el centro del campo, estrenar el luminoso. La alegría local no duró demasiado, en concreto dos minutos. Las zozobras también aparecieron en la zaga del Rayo Cantabria para que Murua devolviese las tablas. El zaguero cazó un buen balón de Pulpón al segundo palo, y todo estaba por decidir en los últimos quince compases.

Los dos goles asustaron más a los dos equipos, que otorgarles alicientes para buscar el segundo, y con el paso de los minutos el punto se dio por bueno. Sin apenas actuaciones finales de los guardametas, el duelo en Astillero se resolvió con tablas. Un empate que deja al Salamanca UDS ubicado en la cuarta plaza con 24 puntos, tras el empate entre el Coruxo y el Real Ávila, aventajando en un solo punto al sexto clasificado.