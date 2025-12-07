«Entre multas y estrés»: el drama de los repartidores por el horario de entregas Piden alargar el tiempo de descarga (9-11) a 12:00 en la zona peatonal de Salamanca: «Las tiendas abren a las 10:00 y en una hora no llegamos, vamos ahogados con los paquetes y nos enfrentamos a sanciones criminales», denuncian

«Es quitarte la vida, literal, estamos todos ahogados»: los repartidores de Salamanca denuncian que los horarios estrictos de carga y descarga en la zona peatonal del centro les obligan a trabajar «a contrarreloj, acumulando multas y con estrés constante». Todos coinciden en la falta de tiempo para entregar entre 150 y 250 paquetes diarios y piden al Ayuntamiento ampliar el horario hasta las 11:30 o 12:00 horas, actualmente de 9 a 11—, alineándolos con las aperturas comerciales a las 10. La situación, agravada por el «corto tiempo» en los estacionamientos reservados de carga y descarga—de 7 a 11 y de 16 a 18, cuando muchos negocios abren a las 17 de la tarde—y la vigilancia policial, amenaza la viabilidad de sus negocios autónomos.

Aaron Motos, con siete años de experiencia en el reparto, explica que empieza a las 9 de la mañana con particulares fuera del centro, pero a las 10 intenta entrar en zona peatonal. «Es absurdo porque las tiendas abren a las 10, o en ocasiones 10:30, como en La Rúa. De 10:00 a 11 no hay tiempo ni para respirar y en La Rúa solo podemos estar hasta y media, por lo que no tenemos ni un minuto; yo reparto unos 150 paquetes al día y me es imposible en una hora», lamenta. Divide su ruta con su hermano para «evitar multas diarias de 200 euros», y critica las islas de carga y descarga: «Son metros desde ellas a los comercios cargando con paquetones y perdemos mucho tiempo. Necesitaríamos media o una hora más al día para no correr como locos en la zona peatonal». Este mes acumula seis multas que le obligan a reforzar personal para dividirse por zonas y abarcar todos los negocios: «Tengo cajones repletos de multas desde que empecé en el sector. Parece que hay una persona que se encarga de mirar las cámaras y de avisar a los agentes para venir a multarnos, no es justo».

José Luis Moreno Merino lleva 32 años y es uno de los repartidores más veteranos. Denuncia la brecha entre horarios de estacionamiento y la realidad comercial: «De 10 a 11 reales, con tiendas que abren a las 10:15 o...; terrazas que cierran accesos a las 10:30, y viandantes que no se apartan». Los sábados, con tan solo una hora para el núcleo céntrico (calle Toro, Zamora, Prior, Plaza Mayor...), nos obliga a conducir a velocidades cercanas a 20 km/h, lo que supone un peligro para los peatones debido a la prisa. Merino compara la situación con otras capitales de España donde «la carga y descarga sigue el horario comercial de 8 a 14 y de 16 a 20»: «Aquí dos horas diarias reales en los carga y descarga nos quiebra el derecho al trabajo, con multas que nos ahogan». Ha llamado al 112 por obstrucciones de terrazas y ve agravios con taxistas— «pagamos tasas como servicio público al igual que ellos sin tener paradas las 24 horas del día»— o padres en doble fila en los colegios: «A ellos no les multan, pero a nosotros sí».

Alejandro Martín, con 12 años en el gremio, lo describe como «el juego del gato y el ratón» con la policía: «Antes teníamos más libertad horaria, ahora no damos abasto y en las islas entran dos furgonetas cuando hay 40. El miércoles hice 215 entregas y es imposible de 10 a 11 con tiendas que abren tarde». Cuando se le acaba el tiempo aparca «lejos» y reparte andando: «Tenemos penalizaciones si no entregamos los paquetes a tiempo y si nos arriesgamos a repartir fuera de tiempo nos enfrentamos a multas criminales». Pide facilidades como en Madrid, con autorizaciones rápidas, y «media hora extra» cada mañana por la zona peatonal. Los tres coinciden en que las normas vigentes, con constantes multas de 100-200 euros, ignoran el boom logístico y el sector que depende de sus entregas. Algunos abandonan el trabajo por estrés, especialmente los veteranos de 40-50 años que «no aguantan el ritmo de trabajo». Exigen diálogo con Ayuntamiento y comerciantes para horarios más flexibles: «Somos el motor del centro y si un día nos plantamos se queda sin suministro».

18 son los puntos autorizados de estacionamiento para los repartidores

El Ayuntamiento configuró un mapa de islas de estacionamiento para repartidores en general con el fin de que puedan aparcar sus vehículos y repartir cuando finalizase el horario de la zona peatonal (de 9 a 11 horas) ampliado hasta las 12 y de 15 a 18 horas. En total, hay 18 islas en la calle Bermejeros (entre calle del Aire y calle Azucena); calleBientocadas, calle Cervantes; calle Jesús; calle de los Mártires; calle Miñagustín; calle Padilleros; calle Pan y Carbón; calle del Rector Tovar; calle Trilingüe; calle de las Úrsulas; plaza de los Bandos; plaza de San Benito; plaza de San Justo; plaza de San Marcos; plaza de Santa Eulalia; plaza del Santo y Rincón del Conejal. Estos horarios fueron acordados con la Cámara de Comercio, representantes de las asociaciones de transportistas y de comercio de CES y CEOE, así como de hostelería.

111 sanciones por incumplimiento del bando

Desde el mes de enero, los agentes de la Policía Local han expedido 111 denuncias por incumplir el Bando de Carga y Descarga: 16 en calle Concejo, 11 en Prior, 12 en Toro, 19 en Zamora, 6 en plaza de Corrillo, 41 en Plaza Mayor y 6 en Poeta Iglesias.