Las siete noticias del campo: el jabalí en el punto de mira

La Gaceta SALAMANCA Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:06

LA GACETA ofrece un resumen semanal del campo en minutos, con análisis, para conocer en un vistazo la realidad del sector y cómo se inicia la próxima semana. En los últimos siete días el foco ha estado puesto en la peste porcina africana, con el foco confirmado en la provincia de Barcelona y la aparición de jabalíes muertos, algunos contagiados. Estas son las noticias de las que más se ha hablado durante la semana:

1.-La Lonja de Salamanca hizo historia al fijar por primera vez el mismo precio para el ibérico de bellota en las tres categorías. La decisión ha abierto un debate, especialmente entre los «puristas», que temen que esta decisión desincentive la cría de ibérico 100 %. Los operadores, reunidos en Ciudad Rodrigo, acordaron fijar el precio del bellota en 3,75/4,10 para el 100 % ibérico, 75 % ibérico y 50 % ibérico. Hace un año el precio fijado fue de 3,58/410; 3,50/3,70 para el 75 %; y 3,40/3,60, para el 50 % ibérico.

2.- Se cierra la temporada en el mercado de ganados de Salamanca, aunque en otras comunidades la apuesta ha sido reabrir para dar «servicio» a la comunidad. El de Salamanca queda hasta enero como medida de precaución por la dermatosis. El balance de 2025 es muy pobre en asistencia: 22.918 reses (2024 cerró con la asistencia de 36.663 y 2025, con 50.895).

3-Salamanca, golpeada por el foco de peste porcina africana: este sector es de vocación exportadora, con 160 millones generados en el mercado exterior solo desde enero y envíos a «medio mundo». China, principal comprador, admitió la regionalización del foco, y España negocia país por país: preocupan Japón y México, ahora cerrados.

4-Desplome histórico del precio del cerdo blanco con dos bajadas históricas en Mercolleida por los efectos del foco en Cataluña de la peste porcina africana e incertidumbre en el porcino ibérico, de momento fuera del foco.

5-Peste porcina africana: de ver el origen del foco de Barcelona en un bocadillo, a analizar el Ministerio de Agricultura si se trata de una fuga de laboratorio. El IRTA, en el punto de mira. El brote apareció en los alrededor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Salvador Illa, presidente del Gobierno catalán, ha anunciado que investigará a cinco laboratorios por la posible fuga. El Gobierno catalán ha acordado con el sector el sacrificio de 30.000 cerdos sanos próximos al foco para dar tranquilidad.

6-Sin coordinación en la gestión de peste porcina africana entre Gobierno y comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que convoque una sectorial conjunta de Agricultura y Medio Ambiente para analizar los focos, sin que haya recibido respuesta. La semana ha sido de reuniones del Ministerio con el sector, no con los consejeros, y también de las propias comunidades con el sector. Así, se creará el comité científico del Ministerio y la Junta de Castilla y León ya ha anunciado la creación del suyo propio.

7. La alta población de jabalíes queda al descubierto con la peste porcina africana y la aparición ya de 13 de estos animales con la enfermedad y foco de transmisión. Faltan cazadores y Aragón pagará 30 euros por animal y Valencia ha anunciado que 40 euros. En Castilla y León la Junta ha anunciado que se intensificará la casa, especialmente en Salamanca, por el censo de ibérico en dehesa. En Cataluña ya se trabaja en capturas de jabalíes en el segundo radio del brote, entre los 6 y los 20 kilómetros del foco. Uso de perros, trampas o drones y se preparan intervenciones nocturnas.