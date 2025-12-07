Jorge García tras el empate en Astillero: «Nos vamos dolidos porque hemos perdido un poco el ser nosotros» El entrenador de Salamanca UDS comentó también que al equipos le faltó «valentía con balón» y «sobre todo un poco de agresividad en la primera parte»

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, analizó el empate cosechado contra el Rayo Cantabria en Astillero. Un encuentro donde los charros no aprovecharon los 'pinchazos' de los conjuntos de la zona noble dejando una imagen muy diferente en cada parte. Así, el salmantino inició su comparecencia admitiendo que: «Nos vamos dolidos porque hemos perdido un poco el ser nosotros».

Respecto a la primera parte, Jorge García dejó la siguiente lectura: «Nos vamos un poco dolidos porque el punto puede ser bueno si lo hacemos bien el próximo fin de semana, pero nos vamos dolidos porque hemos perdido un poco el ser nosotros», añadiendo que: «No nos hemos atrevido a circular, buscar profundidad, hemos tenido mucha pesadez en el sentido de las segundas acciones a la hora de darle claridad», comenzó sobre el terreno de juego de La Planchada.

Asimismo, el técnico también admitió que les sorprendió el conjunto cántabro: «También es cierto que nos hemos encontrado un Rayo Cantabria muy agresivo, de presionar hacia adelante, y hemos intentando usar el recurso de Javi Delgado con cada balón que nos ponía de cara», para zanjar sobre el primer acto: «Nos hemos ido al descanso con suerte 0-0, tras un penalti y tras varias acciones de peligro de ellos».

El paso por la caseta mejoró la imagen de los salmantinos contra el Rayo Cantabria: «En la segunda parte, hemos apretado y ya si hemos sido más nosotros con esa presión hacia adelante, y hemos tenido alguna acción peligrosa sobre todo a balón parado, pero creo que tenemos que dar mucho más, tenemos que seguir con nuestra idea sin volvernos locos y con eso tendremos mucho más por ganar que por perder». Sobre lo que le faltó al cuadro charro para llevarse algo más, el técnico fue claro: «Fue un poco la valentía con balón, de lectura y al final eso se trabaja en el día a día, y sobre todo un poco de agresividad en la primera parte».

Lo cierto es que como se venían dando los resultados de la presente jornada, un punto lejos de casa no ve con malos ojos, aunque las sensaciones en Astillero no fueron buenas. «Se está viendo que, en esta categoría, el hecho de ganar está muy difícil, y fuera de casa aún mas. Entonces, tenemos que intentar hacer bueno el punto en la siguiente jornada. Al final es un filial que tiene mucha calidad, que en casa no da mucho por perdido, y tiene buenos jugadores que te aprietan y hay que pensar en que el vaso estas medio lleno y no medio vacío. Seguimos en la misma situación que antes de empezar el partido, entonces a encarar el partido del Oviedo B con las mejores garantías posibles», finalizó el técnico.