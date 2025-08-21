Salamanca y León repiten como sedes en la mayor oferta de MIR Sanidad rectifica y mantiene finalmente a la la capital leonesa como lugar del examen. La fecha será el 24 de enero para acceder a las 12.366 plazas de Formación Especializada. Salamanca aumentará su oferta con 93 plazas para el Hospital y 18 para Familia

Ángel Benito Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad ha arrancado este jueves la cuenta atrás para lanzar una de las ofertas más ambiciosas de acceso a 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Enfermería (EIR), así como en distintos ámbitos como Psicología, Química, Biología y Física. Esta cifra supone un incremento del 3,5% respecto a la oferta del año pasado.

La convocatoria, publicada este jueves en el BOCYL, fija la fecha del examen para el 26 de enero de 2026 y mantiene finalmente a León, junto a Salamanca, como una de las sedes de Castilla y León. El anuncio inicial del Ministerio de Sanidad de retirar la prueba de la ciudad leonesa había provocado un gran malestar en León y en las Cortes, que exigieron una rectificación al Gobierno, la cual finalmente se ha producido.

Quienes deseen examinarse deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre.

Entre las novedades de este año, destaca la puesta en marcha, por primera vez, de un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes por renuncia expresa de las personas adjudicatarias. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias), adelantándose dos horas respecto a convocatorias previas. Eso supone que el llamamiento comenzará en torno a la una de la tarde, en un examen con una duración prevista de cuatro horas y media, en el que habrá que completar 200 preguntas más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una será válida.

La oferta récord de plazas de Formación Sanitaria Especializada también se dejará notar en Salamanca. La provincia aumentará su oferta MIR con el incremento de la formación sanitaria especializada. La convocatoria del próximo año prevé 18 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que el año pasado.

Además, la oferta recoge un aumento hasta las 93 plazas —dos más que el año pasado— en el ámbito de las especialidades. En cuanto a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 155 plazas, de las 165 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Por áreas, se distribuyen de la siguiente manera: ocho en Ávila; 12 en Burgos; tres en Aranda de Duero; tres en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; ocho en Palencia y 19 en Salamanca.