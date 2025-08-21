Controlado el incendio de El Payo Las llamas han sido 'extinguidas' a las 13:00 horas de este jueves, 21 de agosto

Celia Luis Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 14:00

El incendio declarado en El Payo el pasado viernes, día 15, ya está controlado. Así mismo lo refleja la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL), que determina que las llamas se han dado por controladas este jueves, 21 de agosto, a las 13:00 horas, después de casi una semana de labores de extinción. En el operativo, han participado cerca de 60 medios terrestres y aéreos.

Mientras tanto, otros fuegos permanecen activos en la provincia. El de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, iniciado el miércoles, día 13, continúa sin estar extinguido este jueves. También sigue activo el incendio declarado en Navasfrías el pasado lunes, día 18.