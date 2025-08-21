De acusar a Daniel Sancho a defender un robo tras la 'rave' de Salvatierra El abogado Juan Gonzalo Ospina ha asistido a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado en Tailandia por el chef español. Ahora defiende a dos suizos por un asalto con fuerza en Béjar

Juan Gonzalo Ospina se desplazó en varias ocasiones hasta Tailandia para asistir a la familia de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho.

Se trata de uno de los abogados más mediáticos del panorama nacional e internacional gracias a su participación en el complicado caso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho.

Se llama Juan Gonzalo Ospina y, en estos días, ha regresado al panorama informativo tras defender a dos ciudadanos suizos por un robo con fuerza en el parque municipal de Béjar, en un caso bastante más sencillo que el vivido en Tailandia.

Conocido popularmente como 'Juango', el letrado se ocupó de la asistencia de la familia de Edwin Arrieta y trabajó para probar la premeditación de Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, en ese crimen. Se midió con el reputado abogado Marcos García-Montes, con gran experiencia en casos mediáticos como el de Pablo Ibar, en el corredor de la muerte en Estados Unidos, o el del asesinato de Rocío Wanninkhof, donde defendió a la familia de la joven asesinada por Tony King.

Los hechos tuvieron lugar a finales de julio de 2023, cuando Daniel Sancho y Edwin Arrieta se reunieron en Tailandia para disfrutar de unos días juntos. El cirujano colombiano desapareció y el propio chef informó a las autoridades de esa situación, si bien fue visto comprando cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y productos de limpieza en una tienda. Después, operarios del servicio de limpieza encontraron distintas partes de un cuerpo en un vertedero de la isla y las sospechas de las autoridades policiales se centraron en Daniel Sancho, que fue detenido el 8 de agosto.

Ampliar Miguel Rodero y Juan Gonzalo Ospina, saliendo de los Juzgados de Béjar tras defender a los dos ciudadanos suizos.

Unos días después, la familia de Edwin Arrieta fichó a Juan Gonzalo Ospina para velar por los derechos del cirujano y trabajar con el objetivo de probar la autoría de Daniel Sancho en el asesinato. La sentencia condenatoria llegó hace casi un año, el 29 de agosto de 2024. Sancho, de 30 años de edad, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, pero logró esquivar la pena de muerte tras declararse culpable de ocultar el cadáver de la víctima y negar el asesinato premeditado.

Un año después, Juango Ospina asegura que el chef español pasará en Tailandia aún muchos años, sin querer entrar en el debate sobre un hipotético traslado a España para completar la condena impuesta, dado que la justicia tailandesa aún está resolviendo los recursos.

«El caso de Edwin Arrieta me ha tocado profundamente en lo personal porque no se puede defender a una familia destrozada sin que algo te cambie por dentro», ha explicado Juango Ospina, para añadir que recuerda cuáles son las consecuencias de un proceso tan mediático. «Desde que me contactaron por primera vez he visto a unos padres apagarse emocionalmente... Es imposible salir ileso de algo así. Algunos casos marcan una carrera, y este ha marcado mi manera de ver la vida», ha aclarado.

Sin embargo, su carrera profesional sigue y ha visitado recientemente los juzgados de Béjar acompañado de su director de comunicación, Miguel Rodero, para defender a dos autores de un robo con violencia en la localidad, por el que han ingresado en prisión. «Se está investigando ese robo y las lesiones causadas a la víctima tras finalizar la 'rave' ilegal celebrada en Salvatierra a mediados de este mes. Vamos a buscar como línea de defensa la reparación del daño y las lesiones, disculparnos y pedir perdón, en lugar de confrontar y negar los hechos del atestado policial, que está muy bien trabajado y con testigos», ha explicado el letrado.

Los dos detenidos sufren esquizofrenia con disociaciones de la realidad, unido al consumo de sustancias estupefacientes tras participar en esa fiesta tecno, según el abogado. Ambos carecen de antecedentes en España y, por tanto, confía en que sean condenados a menos de dos años de prisión y, posteriormente, expulsados y devueltos a su país de origen.