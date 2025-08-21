El incendio de Candelario, en nivel 1, está «controlado», pero siguen los trabajos de vigilancia y refresco «La situación está estabilizada y bajo control», ha informado el Ayuntamiento. Aún así solicitar estar en alerta ante posibles reproducciones, dado que el terreno sigue «muy caliente y podrían generarse nuevos focos en zonas colindantes»

El incendio forestal en la sierra de Candelario permanece en nivel 1 de peligrosidad desde este martes a las 8:40 horas tras la entrada del fuego originado en Jarilla (Cáceres) el pasado lunes. Aunque está «controlado en la parte correspondiente a Salamanca», según ha informado el Ayuntamiento de Candelario en un comunicado emitido a primera hora de este jueves. No obstante, las autoridades han insistido en que se mantenga la alerta ante posibles reproducciones, dado que el terreno sigue «muy caliente y podrían generarse nuevos focos en zonas colindantes».

Por este motivo, los medios aéreos y terrestres continúan refrescando y vigilando la zona. El Consistorio ha asegurado que, en caso de que surjan novedades, la población será informada puntualmente para tranquilidad de todos los vecinos. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer el ejemplar comportamiento y la disposición para colaborar mostrados por la vecindad de Candelario, así como su generosidad en un contexto de gran complejidad. En el comunicado municipal se destaca de manera especial la labor de las brigadas, agentes forestales, Guardia Civil y el resto del personal que ha trabajado en las labores de extinción y vigilancia durante estos días, calificando su actuación de «magnífica» y recordando que a ellos se debe la tranquilidad actual de la zona.

Asimismo, la alcaldesa, María Elvira Fernández ha querido mostrar su gratitud por las numerosas llamadas y muestras de solidaridad recibidas tanto de otras autoridades como de regidores de municipios vecinos, quienes han ofrecido su apoyo durante estos días de tensión.

La Casa Consistorial ha transmitido también un mensaje de solidaridad a los vecinos extremeños afectados por los incendios y, por extensión, a todas las comunidades que han sufrido la «devastación de sus montes, pueblos y modos de vida, e incluso la pérdida de vidas humanas». En este sentido, la corporación local se ha mostrado satisfecha porque las llamas no llegaron finalmente a la localidad de La Garganta, una de las peores amenazas de estos días.

Candelario ha concluido su comunicado deseando que «no se repitan situaciones tan terribles» y celebra que, tras días de mucha preocupación, puedan compartir una de las mejores noticias: «la situación está estabilizada y bajo control».

Según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), un total de 35 medios han trabajado desde su origen, de ellos continúan 17 en la zona: dos técnicos, cinco celadores, cuatro cuadrillas terrestres, dos bulldozer, dos ELIF y dos helicópteros, para vigilar y evitar nuevos focos.