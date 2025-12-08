San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra El velatorio tiene lugar en este tanatorio desde las 9:00 hasta las 14:00 horas de este lunes, previo al entierro que tendrá lugar en Aldearrodrigo a las 15:30

El empresario hotelero Silvestre Sánchez Sierra falleció en Barcelona a los 88 años el pasado viernes. Su restaurante en la Ciudad Condal fue, desde la década de los 50, el lugar en el que desarrolló una larga y exitosa trayectoria profesional y donde cualquier salmantino que llegaba era agasajado como un familiar más. Porque, si algún rasgo caracterizaba a Silvestre, era su generosidad, su humildad y su profundo amor por su tierra charra, del que hacía gala en cualquier oportunidad.

No es de extrañar que el velatorio, que tiene lugar este lunes 8 de diciembre en el Tanatorio San Carlos de Salamanca desde las nueve hasta las dos de la tarde, esté abarrotado de todos aquellos que han querido darle el último adiós al empresario.

Al entrar en la sala se observan varias fotos de Sánchez Sierra, mientras que las coronas de flores se acumulan junto a los sofás, entre ellas, la del Ayuntamiento de Aldearrodrigo, su lugar de nacimiento y donde será enterrado a las 15:30 horas tras la misa en la iglesia del municipio.