Espectáculo de fuego por las calles de Peñaranda. J. H.

Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios

En su lugar, este domingo se hará el pasacalles teatral 'Traveler's'

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:58

El Ayuntamiento ha dado a conocer la decisión de aplazar el espectáculo pirotécnico Damonion previsto para este domingo de ferias.

El equipo de gobierno municipal ha querido adelantar la decisión que el viernes tiene que tomar la Junta acerca de la prórroga o no de las medidas de alerta extrema por incendio.

«Hemos tomado esta decisión en solidaridad con las miles de personas que durante estos días están sufriendo los efectos de los incendios que han asolado a varias provincias de Castilla y León y del conjunto de España», ha dado a conocer el concejal de Seguridad Ciudadana, Fran Díaz, a la vez de que a informado que la alcaldesa, Carmen Ávila, ha trasladado la decisión a los portavoces de los grupos municipales en la mañana del jueves.

«Agradecemos la comprensión mostrada por todos los grupos municipales ante esta difícil situación», manifiestan desde el Ayuntamiento.

El espectáculo pirotécnico se traslada al sábado, 27 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

En su lugar, este domingo de ferias se ha programado un pasacalles teatral. 'Traveler's' recorrerá las plazas de Constitución y España el domingo a las 22:00 horas, finalizando su recorrido en el parque de La Huerta para enlazar con el inicio de la orquesta SMS.

El Ayuntamiento ha querido aprovechar para agradecer especialmente a la empresa teatral Animarst Producciones su flexibilidad y comprensión con la decisión tomada.

