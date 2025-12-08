«El bus lleva unas semanas mal» Aunque los usuarios consideran que el servicio municipal es bueno lleva dos semanas ´descontrolado´ con retrasos que complican los intercambios entre líneas y alargan las esperas de las frecuencias de los autobuses

Un usuario consulta el móvil antes de subir al bus urbano de la línea 4 de Puente Ladrillo en la parada de la Gran Vía.

M.B. Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:30

Los usuarios del autobús urbano denuncian que en las últimas dos semanas el funcionamiento es más irregular de lo habitual, especialmente en la Línea 4, donde varias pasajeras coinciden en señalar pequeños retrasos y cambios en los tiempos de espera.

Una usuaria explicaba que en este periodo lleva encadenando demoras algo superiores a lo previsto: «Cinco o diez minutitos… ahora sí es habitual», comentaba mientras esperaba la llegada del siguiente vehículo. Otra viajera hacía referencia al panel informativo de la marquesina, que suele funcionar correctamente, aunque recordaba que en estos días había presentado fallos puntuales: «Normalmente funciona, pero ayer y hoy no», hay que señalar que el sistema ya se encuentra restablecido. Estas incidencias se notan especialmente en jornadas de lluvia, cuando la frecuencia de la Línea 4 se ve más afectada, lo que hace que cualquier retraso se note más.

Los problemas, sin embargo, no se limitan a esta línea. Un usuario del Zurguén que emplea la Línea 9 relataba que también desde hace dos semanas las esperas se han alargado considerablemente. Ese mismo día llegó a la parada a las 10:40 y el autobús no pasó hasta las 11:10: «Así últimamente siempre», afirmaba, explicando además que la aplicación móvil no mostraba la llegada del vehículo en ese momento.

Una vecina que usa esas líneas por motivos de familia narraba que decidió cambiar de la Línea 14 a la 9 buscando más regularidad, pero asegura que ambas sufren el mismo patrón reciente: «Me he cambiado de la 14 a la 9 para ver si era mejor. Pero da igual. A veces en la marquesina marca cinco minutos y luego pasa a veinte. No hay quien lo entienda». Según cuenta, estos retrasos —que pasan de cinco a veinte minutos sin aviso— ocurren desde hace dos semanas y generan confusión entre los usuarios que intentan planificar su trayecto.

Otra usuaria añadía un efecto directo de estos retrasos recientes: la pérdida de enlaces entre líneas. Durante meses enlazaba sin dificultad dos autobuses para llegar a su destino: «Antes tardabas entre autobús y autobús cinco minutos. Yo cogía el de Huerta Otea y luego el de la Prosperidad y los enlazaba sin problemas». No obstante, desde hace dos semanas asegura que este sistema ya no funciona: «Llevan dos semanas descontrolados y lo que un trayecto era unos 40 minutos ahora es más de una hora». Explica que los retrasos acumulados hacen que el primer autobús llegue demasiado tarde y ya no pueda coger el segundo, obligándola a esperar una nueva frecuencia completa.

Quejas recogidas por el Partido Socialista de Salamanca

Las experiencias de los usuarios coinciden con la preocupación expresada por el PSOE estos días atrás, que ha advertido de que en varias líneas se registran retrasos más frecuentes en las últimas semanas, así como desajustes en las frecuencias previstas.

También señalan problemas como la falta de vehículos disponibles para refuerzos, la reorganización de autobuses para cubrir otras rutas y la dificultad para disponer de conductores suficientes para suplencias, lo que genera irregularidades en determinadas horas. Aunque ya solventados los problemas de las pantallas el grupo municipal socialista considera necesario revisar la estabilidad de la información en tiempo real y garantizar que las frecuencias se cumplan de forma regular, ya que la pérdida de enlaces y el incremento de tiempos de viaje están afectando a numerosos usuarios.

Mientras tanto, los usuarios explican que el servicio continúa siendo útil, pero reconocen que desde hace dos semanas atraviesan un periodo de inestabilidad y no saben a que se debe, esperan que se normalice cuanto antes.