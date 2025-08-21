Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Glorieta de La Flecha.

Dos mujeres heridas en dos accidentes en la Glorieta La Flecha y Carbajosa

Las personas que han tenido daños tienen 25 y 31 años

La Gaceta

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:08

Una mujer de 25 años ha resultado herida tras un accidente a las 23:42 horas en la Glorieta La Flecha de Salamanca. En el suceso han estado involucrados una moto y un coche.

Además, en Carbajosa de la Sagrada, a las 8 horas el 112 ha recibido la llamada alertando de un accidente en la CL_510. Se ha producico un golpe por alcance de dos vehículos en el que una mujer de 31 años resulta herida con dolor cervical y mareada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  2. 2 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  3. 3 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  4. 4 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  5. 5 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»
  6. 6 La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros
  7. 7 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  8. 8 Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor
  9. 9 La odisea de no poder regresar a casa por el fuego
  10. 10 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en San Muñoz

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos mujeres heridas en dos accidentes en la Glorieta La Flecha y Carbajosa

Dos mujeres heridas en dos accidentes en la Glorieta La Flecha y Carbajosa