Dos mujeres heridas en dos accidentes en la Glorieta La Flecha y Carbajosa Las personas que han tenido daños tienen 25 y 31 años

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 09:08 | Actualizado 09:28h. Comenta Compartir

Una mujer de 25 años ha resultado herida tras un accidente a las 23:42 horas en la Glorieta La Flecha de Salamanca. En el suceso han estado involucrados una moto y un coche.

Además, en Carbajosa de la Sagrada, a las 8 horas el 112 ha recibido la llamada alertando de un accidente en la CL_510. Se ha producico un golpe por alcance de dos vehículos en el que una mujer de 31 años resulta herida con dolor cervical y mareada.